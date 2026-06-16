Le parole di Giona A. Nazzaro

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival ha sottolineato che Asia Argento è un artista "che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona. Animata da una vocazione artistica radicale, attraverso la quale ha saputo esplorare i limiti e le possibilità del cinema, sia come interprete sia come regista, Asia Argento incarna un'inquietudine vitale e generosa che si offre come la rappresentazione più icastica di tutto quel che il cinema può ancora offrire". La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026.