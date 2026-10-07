Hilo, figlio di Max Pezzali, ha festeggiato i 18 anni cantando Gli Anni degli 883. VIDEOSpettacolo
Nel giorno del diciottesimo compleanno di Hilo, Debora Pelamatti ha scritto una lunga lettera sul suo profilo Instagram: “Ti guardo oggi e vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato. Bello e intelligente, con una sensibilità rara e un’anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto”
Hilo, figlio di Max Pezzali e Debora Pelamatti, ha festeggiato il diciottesimo compleanno cantando Gli Anni. La mamma ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram: “Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato”.
hilo pezzali, i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno
Grande festa per i diciotto anni di Hilo, figlio di Max Pezzali (FOTO) e Debora Pelamatti. Il ragazzo ha scelto di spegnere le candeline intonando Gli anni in compagnia dei suoi genitori. Il video, condiviso dalla mamma sul profilo Instagram da oltre 140.000 follower, ha immediatamente conquistato il pubblico diventando virale sui social. Debora Pelamatti ha scritto: “Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato”.
Dopo il grande successo della prima stagione, dal 9 ottobre, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriverà su Sky e in streaming solo su NOW con la regia di Sydney Sibilia. Otto episodi incentrati sul secondo album Nord Sud Ovest Est. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli torneranno nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto.
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Nel giorno del diciottesimo compleanno di Hilo, Debora Pelamatti ha scritto una lunga lettera sul suo profilo Instagram: “Buon 18° compleanno, Hilo. Ti guardo oggi e vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato. Bello e intelligente, con una sensibilità rara e un’anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto. In questi anni abbiamo riempito la nostra casa di risate, racconti, viaggi e confidenze. E senza che me ne accorgessi, tu hai riempito il mio cuore di un amore immenso. Come ti ho scritto tante volte, non sei nato dalla mia pancia: nasci ogni giorno dal mio cuore”.
Debora Pelamatti ha aggiunto: “Oggi diventi maggiorenne, ma per me resterai sempre quel bambino bellissimo che voleva sempre giocare con me. Sono orgogliosa dell’uomo che sei diventato: del tuo cuore, della tua sensibilità, della tua forza e del modo speciale che hai di stare nel mondo. Sei la nostra bussola nei viaggi che facciamo insieme, quello che sa sempre indicarci la strada, ma lo sei anche nella nostra vita: con la tua presenza ci ricordi ciò che conta davvero e rendi più bello ogni luogo che chiamiamo casa. Ti amo più di quanto le parole riescano a raccontare e sono profondamente grata alla vita per avermi dato il privilegio di vederti crescere”.
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Un incontro speciale tra i protagonisti della storia vera e i loro alter ego sullo schermo. La foto è stata scattata alla premiére Sky a pochi giorni dal debutto della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre Sky e in streaming solo su NOW, la serie torna nel 1993, l’anno dell’esplosione del successo, del secondo album e delle nuove sfide per Max e Mauro