Nel giorno del diciottesimo compleanno di Hilo, Debora Pelamatti ha scritto una lunga lettera sul suo profilo Instagram: “Ti guardo oggi e vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato. Bello e intelligente, con una sensibilità rara e un’anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto”

Hilo , figlio di Max Pezzali e Debora Pelamatti , ha festeggiato il diciottesimo compleanno cantando Gli Anni. La mamma ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram: “Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato”.

hilo pezzali, i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno

Grande festa per i diciotto anni di Hilo, figlio di Max Pezzali (FOTO) e Debora Pelamatti. Il ragazzo ha scelto di spegnere le candeline intonando Gli anni in compagnia dei suoi genitori. Il video, condiviso dalla mamma sul profilo Instagram da oltre 140.000 follower, ha immediatamente conquistato il pubblico diventando virale sui social. Debora Pelamatti ha scritto: “Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato”.

Dopo il grande successo della prima stagione, dal 9 ottobre, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriverà su Sky e in streaming solo su NOW con la regia di Sydney Sibilia. Otto episodi incentrati sul secondo album Nord Sud Ovest Est. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli torneranno nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto.