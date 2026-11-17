Beast Games 3, MrBeast porta la nuova stagione al Colosseo con concorrenti da 196 PaesiSerie TV
La terza stagione di Beast Games, intitolata Beast Games: World Champions, porta la competizione di MrBeast su un palcoscenico globale e arriva anche al Colosseo di Roma. In gara concorrenti provenienti da 196 Paesi, pronti a sfidarsi per un premio da 5 milioni di dollari. La nuova stagione debutta su Prime Video il 16 dicembre
Il Colosseo di Roma è una delle location della terza stagione di Beast Games, la serie di competizioni condotta da Jimmy Donaldson, conosciuto in tutto il mondo come MrBeast. Dopo le prime due stagioni, il programma cambia scala e assume una dimensione internazionale, coinvolgendo concorrenti provenienti da 196 nazioni.
La nuova edizione si intitola Beast Games: World Champions e mette i partecipanti l'uno contro l'altro in una serie di prove di forza, abilità e strategia. Tra gli scenari della competizione c'è anche l'Anfiteatro Flavio, dove le sfide si svolgono davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone.
196 Paesi, un solo campione
La formula della terza stagione punta sulla rappresentanza nazionale: ogni concorrente gareggia anche per il proprio Paese, in una competizione che attraversa i confini e mette a confronto giocatori provenienti da tutto il mondo.
In palio ci sono 5 milioni di dollari. Per arrivare alla vittoria bisognerà superare prove sempre più impegnative, ma anche affrontare alleanze, tradimenti, colpi di scena e decisioni strategiche. L'obiettivo finale è conquistare il titolo di campione mondiale di Beast Games.
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Una nuova dimensione dopo il successo delle prime stagioni
La prima stagione di Beast Games aveva coinvolto 1.000 concorrenti, con un montepremi arrivato a 10 milioni di dollari, diventando la serie unscripted più vista nella storia di Prime Video: nei primi 25 giorni aveva raggiunto 50 milioni di spettatori.
La seconda stagione aveva invece ridotto il numero dei partecipanti a 200, costruendo la competizione attorno alla sfida "Strong vs. Smart", con una puntata speciale realizzata in collaborazione con Survivor. Con la terza edizione, il programma amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione e si trasforma in una sfida internazionale.
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Quando arriva Beast Games 3 su Prime Video
Beast Games: World Champions debutterà in esclusiva su Prime Video il 16 dicembre 2026, con i primi tre episodi disponibili nello stesso giorno. Successivamente arriveranno due nuovi episodi ogni settimana, fino al finale di stagione, previsto per il 13 gennaio 2027.
La serie sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori. MrBeast torna così al centro della competizione che ha contribuito a portare il creator americano dal mondo di YouTube a quello dell'intrattenimento globale.
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