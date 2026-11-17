Serie TV

A novembre le piattaforme puntano sui grandi ritorni. Su Sky tornano The Gilded Age e Babylon Berlin, su Prime Video arriva la terza stagione de Gli Anelli del Potere, su Netflix tornano Black Doves con Keira Knightley e L’imperatrice, su Disney+ la terza stagione di Percy Jackson e il revival di Scrubs. Tra le novità più attese ci sono The Altruists, la miniserie sullo scandalo FTX con Julia Garner, e Blade Runner 2099