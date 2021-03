Elisa canta “Promettimi” al Colosseo per i bambini in Siria

L'evento è stato realizzato il 14 marzo 2021 e a porte chiuse. La cantante: “Insieme a Save the Children chiedo una promessa alla comunità internazionale, cioè di adoperarsi in ogni modo perché questa guerra orribile finisca prestissimo e i bambini della Siria non vengano mai più ignorati da un mondo indifferente” Condividi:

Il Colosseo deserto tra le note e le parole del brano "Promettimi" cantato da Elisa, che squarciano il silenzio che "sembrano voler strappare una promessa ad un'opinione pubblica troppo spesso assente: quella di non dimenticare i bambini della Siria, di non voltarsi dall'altra parte di fronte alle conseguenze della guerra sulla loro vita e sul loro futuro". A 10 anni dall'inizio del conflitto, la cantante e Ambasciatrice di Save The Children si è esibita in un evento a porte chiuse domenica 14 marzo (prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto Covid) su concessione del Ministero della Cultura – Parco archeologico del Colosseo. L'iniziativa sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Save The Children alle 18 di oggi. “Ogni attività”, afferma Save The Children, “si è svolta nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).

Elisa durante l'evento per Save The Children - ©Ansa

Elisa: “Cantando ho immaginato i volti dei bambini” "Cantando, ho immaginato davanti a me i volti dei bambini e delle bambine che - spiega in una nota Elisa - non chiedono altro che di poter vivere e crescere sereni, senza più guerra, come ogni bambino al mondo dovrebbe fare. I bambini sono prima di tutto bambini e la loro vita non dovrebbe essere fatta di queste crudeltà inaudite. È per questo che insieme a Save the Children chiedo una promessa alla comunità internazionale: quella di adoperarsi in ogni modo perché questa guerra orribile finisca prestissimo e i bambini della Siria non vengano mai più ignorati da un mondo indifferente".

il Colosseo deserto per spezzare il silenzio sui bambini vittime della guerra in Siria - ©Ansa