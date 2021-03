Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le forze dell'ordine effettueranno controlli a campione in strada di pedoni e veicoli per verificare il rispetto delle norme sugli spostamenti

Posti di controllo per le strade della Capitale e ai caselli autostradali con l'ingresso da oggi del Lazio in zona rossa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:20 - Da oggi posti di controllo a Roma e ai caselli

Posti di controllo per le strade della Capitale e ai caselli autostradali con l'ingresso da oggi del Lazio in zona rossa. Sotto la lente anche gli scali ferroviari, aeroporti e i porti. Le forze dell'ordine effettueranno controlli a campione in strada di pedoni e veicoli per verificare il rispetto delle norme sugli spostamenti. Verifiche anche sul fronte delle chiusure delle attività commerciali