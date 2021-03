Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi Lazio in zona rossa. Chiusi asili e scuole, ma anche centri estetici e parrucchieri.

Intanto, ieri ci sono stati 1.812 nuovi contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:15 - Da oggi Lazio in zona rossa

Da oggi Lazio in zona rossa. Chiusi asili e scuole, ma anche centri estetici e parrucchieri. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all'interno del proprio comune e in un comune diverso dal proprio e in altre regioni, qualsiasi sia il colore. Consentito muoversi per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ed è consentito fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per muoversi è necessaria l'autocertificazione da portare con sé compilata o da compilare nel caso si viene fermati a un controllo.