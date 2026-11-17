L'attore di Five Nights at Freddy’s si unisce ad Aaron Paul e Bryce Dallas Howard nel nuovo horror di Curry Barker, seguito di Obsession. Il film arriverà nelle sale americane nel maggio 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Matthew Lillard entra nel cast di Anything But Ghosts, nuovo horror comedy diretto da Curry Barker e scritto dallo stesso Barker insieme a Cooper Tomlinson. Il film è il seguito di Obsession, produzione indipendente diventata un successo nel circuito dell'horror, e riunisce un cast guidato da Barker, Tomlinson, Violet McGraw, Aaron Paul e Bryce Dallas Howard. I dettagli sul personaggio interpretato da Lillard sono ancora riservati. L'attore, però, si inserisce in un progetto che parte da una premessa che combina soprannaturale e commedia: due falsi cacciatori di fantasmi si ritrovano alle prese con una situazione molto più pericolosa del previsto quando una coppia chiede loro di liberare la propria casa da presenze che, questa volta, sono realmente soprannaturali.

Una coppia di falsi acchiappafantasmi Al centro della storia ci sono dunque due uomini che fingono di essere esperti di fenomeni paranormali. Il loro lavoro prende una piega inattesa quando devono confrontarsi con veri fantasmi, descritti come particolarmente pericolosi. Barker e Tomlinson, oltre a essere tra gli interpreti del film, hanno scritto la sceneggiatura insieme e produrranno il progetto attraverso la loro casa di produzione That’s a Bad Idea. Approfondimento Clayface, spiegato il cameo a sorpresa di Aaron Paul nel film DC

Matthew Lillard dall'horror al cinema fantastico Lillard è particolarmente legato al cinema di genere. Negli ultimi anni ha interpretato William Afton nei film della saga di Five Nights at Freddy’s, ruolo che lo ha riportato al centro dell'attenzione degli appassionati dell'horror. L'attore è inoltre apparso nell'adattamento di Carrie realizzato da Mike Flanagan per Prime Video. Tra i suoi prossimi progetti figurano anche Behemoth!, dramma di Searchlight diretto da Tony Gilroy e interpretato insieme a Pedro Pascal, e Man of Tomorrow di DC Studios, atteso per l'estate del 2027. Approfondimento Matthew Lillard entra nel nuovo horror Anything But Ghosts