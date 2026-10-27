Clayface, il regista James Watkins spiega il cameo a sorpresa di Aaron Paul nel film DCCinema
Il regista James Watkins racconta come è nata la partecipazione di Aaron Paul a Clayface, il film horror DC dedicato alle origini del celebre nemico di Batman. L’attore compare in una breve sequenza nei panni del padre del protagonista, durante una delle sue trasformazioni
Un’apparizione breve, ma destinata a sorprendere gli spettatori più attenti. Aaron Paul, celebre per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, compare in Clayface, il film DC diretto da James Watkins che racconta le origini di uno dei più noti antagonisti di Batman.
A svelare come è nata la partecipazione dell’attore è stato lo stesso regista, che in un’intervista al magazine statunitense Variety ha spiegato di aver pensato a Paul per interpretare il padre di Matt Hagen, il protagonista del film, durante una delle trasformazioni che segnano la sua progressiva perdita di identità.
Interpretato da Tom Rhys Harries, Matt Hagen è un attore di successo il cui volto viene devastato da un gangster. Nel tentativo di recuperare il proprio aspetto, si sottopone a una procedura sperimentale affidata alla dottoressa Caitlyn Corr, interpretata da Naomi Ackie. Il trattamento, però, innesca una trasformazione mostruosa: il suo corpo acquisisce la capacità di modificare la propria forma e assumere le sembianze di altre persone. Quello che sembra inizialmente un modo per riconquistare la propria vita si trasforma così in un percorso di vendetta e orrore.
È in questo contesto che si inserisce il cameo di Aaron Paul, chiamato a interpretare una figura legata al passato del protagonista. Watkins ha raccontato di aver voluto coinvolgere l’attore nonostante la brevità della scena, trasformando la sua presenza in una piccola sorpresa per il pubblico. Il film, che introduce anche la Gotham City del nuovo universo cinematografico DC, punta intanto a raccontare una storia autonoma, senza fare affidamento su continui richiami a Batman o agli altri personaggi del franchise.
Come è nato il cameo di Aaron Paul in Clayface
"Chi potremmo scegliere per interpretare il padre di Matt?", si è chiesto Watkins durante la preparazione della scena. Il regista ha spiegato di apprezzare molto Aaron Paul come attore e di aver deciso di contattarlo, pur sapendo che si sarebbe trattato di un’apparizione molto breve. In quel periodo, ha raccontato, Paul si trovava probabilmente a Parigi, ma la proposta è andata a buon fine.
Watkins ha descritto l’attore come una persona disponibile e professionale, capace di accettare con entusiasmo una partecipazione di pochi istanti. Il regista ha definito la scena una sorta di "Easter egg", un dettaglio che gli spettatori possono riconoscere senza che diventi un elemento indispensabile per comprendere la storia. Per Watkins, incontrare Paul e lavorare con lui è stato un piacere, anche se il suo ruolo occupa soltanto un breve momento del film.
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Matt Hagen e la trasformazione nel mostro
Il cameo si inserisce nella vicenda di Matt Hagen, un attore la cui esistenza viene sconvolta da un’aggressione che gli distrugge il volto e compromette la carriera. La procedura sperimentale a cui si sottopone gli restituisce inizialmente una possibilità, ma finisce per trasformarlo in Clayface, una creatura capace di assumere altre sembianze.
La metamorfosi fisica accompagna il deterioramento psicologico del protagonista, che perde progressivamente il controllo del proprio corpo e della propria sanità mentale. Le nuove capacità diventano strumenti di vendetta contro coloro che lo hanno rovinato, ma la spirale di violenza coinvolge anche persone innocenti. La storia si sviluppa così come un racconto horror incentrato sulla perdita dell’identità e sul confine sempre più fragile tra l’uomo e il mostro.
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Un film indipendente dal resto dell'universo DC
Con Clayface, il pubblico vede per la prima volta in versione live action la Gotham City del nuovo universo cinematografico DC. Watkins ha spiegato di aver costruito la città come un ambiente oppressivo, ispirandosi al cinema espressionista tedesco degli anni Trenta e alla fotografia urbana di New York tra gli anni Settanta e Novanta. Edifici imponenti, ombre noir, luci al neon e strade dall’aspetto trascurato contribuiscono a creare uno scenario che riflette la discesa del protagonista nell’orrore.
Nonostante il legame con il mondo di Batman, il regista ha dichiarato di aver voluto preservare l’autonomia della storia. L’obiettivo non era disseminare il film di riferimenti al Cavaliere Oscuro o preparare necessariamente un futuro scontro con il Batman interpretato da Robert Pattinson, ma presentare Clayface come un personaggio capace di sostenere un racconto completo. Le eventuali evoluzioni del suo percorso nell’universo DC, ha precisato Watkins, spettano a James Gunn.
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Trucco prostetico per dare forma a Clayface
Per rendere credibili le trasformazioni del protagonista, Watkins ha privilegiato, quando possibile, gli effetti pratici e il trucco prostetico, ricorrendo alla computer grafica per integrare il lavoro sul set. Il regista ha raccontato di aver sviluppato circa diciannove versioni dell’aspetto finale del mostro, cercando un equilibrio tra la fedeltà ai fumetti e le esigenze del cinema dal vivo.
L'attenzione si è concentrata soprattutto sull'espressività della creatura: dietro le pieghe della pelle e i lineamenti deformati doveva rimanere visibile il dolore dell'uomo. Anche le sequenze più estreme sono state costruite attraverso soluzioni fisiche, strutture applicate al corpo degli attori e protesi, per ottenere immagini dalla consistenza concreta e disturbante. Una scelta che accompagna la natura di Clayface, un film nel quale l'orrore nasce non soltanto dalla trasformazione del corpo, ma anche dalla tragedia personale del protagonista.
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