È in questo contesto che si inserisce il cameo di Aaron Paul, chiamato a interpretare una figura legata al passato del protagonista. Watkins ha raccontato di aver voluto coinvolgere l’attore nonostante la brevità della scena, trasformando la sua presenza in una piccola sorpresa per il pubblico. Il film, che introduce anche la Gotham City del nuovo universo cinematografico DC, punta intanto a raccontare una storia autonoma, senza fare affidamento su continui richiami a Batman o agli altri personaggi del franchise.

Interpretato da Tom Rhys Harries, Matt Hagen è un attore di successo il cui volto viene devastato da un gangster. Nel tentativo di recuperare il proprio aspetto, si sottopone a una procedura sperimentale affidata alla dottoressa Caitlyn Corr, interpretata da Naomi Ackie. Il trattamento, però, innesca una trasformazione mostruosa: il suo corpo acquisisce la capacità di modificare la propria forma e assumere le sembianze di altre persone. Quello che sembra inizialmente un modo per riconquistare la propria vita si trasforma così in un percorso di vendetta e orrore.

A svelare come è nata la partecipazione dell’attore è stato lo stesso regista, che in un’intervista al magazine statunitense Variety ha spiegato di aver pensato a Paul per interpretare il padre di Matt Hagen, il protagonista del film, durante una delle trasformazioni che segnano la sua progressiva perdita di identità.

Come è nato il cameo di Aaron Paul in Clayface

"Chi potremmo scegliere per interpretare il padre di Matt?", si è chiesto Watkins durante la preparazione della scena. Il regista ha spiegato di apprezzare molto Aaron Paul come attore e di aver deciso di contattarlo, pur sapendo che si sarebbe trattato di un’apparizione molto breve. In quel periodo, ha raccontato, Paul si trovava probabilmente a Parigi, ma la proposta è andata a buon fine.

Watkins ha descritto l’attore come una persona disponibile e professionale, capace di accettare con entusiasmo una partecipazione di pochi istanti. Il regista ha definito la scena una sorta di "Easter egg", un dettaglio che gli spettatori possono riconoscere senza che diventi un elemento indispensabile per comprendere la storia. Per Watkins, incontrare Paul e lavorare con lui è stato un piacere, anche se il suo ruolo occupa soltanto un breve momento del film.