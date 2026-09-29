Clayface, il trailer finale dell’horror DC con Tom Rhys Harries

Il trailer finale di Clayface torna nel lato più oscuro di Gotham City e sulla parabola di Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries: da ragazzo di strada a star di Hollywood, fino alla sfigurazione e a un trattamento dalle conseguenze devastanti. Diretto da James Watkins e scritto da Mike Flanagan e Hossein Amini, l’horror thriller DC Studios vede nel cast anche Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ed Eddie Marsan. Al cinema dal 22 ottobre

Il volto può essere una maschera, una prigione o forse la cosa più fragile che possediamo. Warner Bros. Pictures ha diffuso il trailer finale di Clayface, il nuovo horror thriller dei DC Studios che porta nel lato più oscuro di Gotham City la storia di Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries.

Diretto da James Watkins, il film arriverà nelle sale italiane il 22 ottobre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast figurano anche Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll e Joshua James.

Clayface, il trailer finale del film DC

Il trailer finale torna sulla parabola di Matt Hagen e sulla progressiva perdita di controllo che accompagna la sua storia, tra successo, deformazione, identità e vendetta.

Matt è un ragazzo di strada di Gotham che riesce a compiere una fulminea scalata fino a diventare una celebre star di Hollywood. Il sogno viene però brutalmente interrotto quando le azioni di un boss della criminalità locale lo lasciano orribilmente sfigurato.

Abbandonato dal proprio entourage e senza più nulla da perdere, Hagen decide di sottoporsi a un trattamento all'avanguardia. La terapia sembra compiere un miracolo e gli restituisce il suo aspetto, ma il prezzo si rivela altissimo: il trattamento finisce infatti per compromettere la sua percezione della realtà, trascinandolo in una spirale di vendetta sempre più distruttiva.

Il corpo e il volto diventano così il campo di battaglia di una storia che utilizza uno dei più celebri antagonisti legati all'universo criminale di Gotham per spingersi apertamente nei territori dell'horror.

Da ragazzo di strada a star di Hollywood

La scelta di fare di Matt Hagen un attore permette a Clayface di costruire la propria storia attorno al rapporto tra immagine e identità. Prima ancora della metamorfosi c'è un uomo che ha affidato al proprio volto una carriera e, in qualche modo, la possibilità di inventarsi una nuova vita.

La sfigurazione spezza questo percorso e trasforma il desiderio di riappropriarsi della propria immagine nell'inizio di qualcosa di molto più oscuro. Il trattamento che dovrebbe restituirgli ciò che ha perduto finisce per incrinare anche la sua percezione della realtà.

È un'idea particolarmente adatta a un personaggio come Clayface, da sempre legato al concetto di trasformazione e alla possibilità di cambiare aspetto: qui la metamorfosi non è soltanto un potere, ma diventa anche una maledizione e una progressiva perdita di sé.

James Watkins dirige, Mike Flanagan e Hossein Amini firmano la sceneggiatura

A dirigere Clayface è James Watkins, mentre la sceneggiatura porta le firme di Mike Flanagan e Hossein Amini, a partire da un soggetto dello stesso Flanagan basato sui personaggi DC.

Una squadra creativa particolarmente adatta a un progetto che sceglie di affrontare l'universo dei fumetti attraverso i codici dell'horror thriller, lasciando che siano il corpo, l'identità e la percezione della realtà a diventare il cuore della storia.

Il film è prodotto da Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn e Peter Safran. Michael E. Uslan, Chantal Nong Vo, Lars P. Winther, Rafi Crohn e Paul Ritchie sono invece i produttori esecutivi.

Il cast di Clayface

A interpretare Matt Hagen è Tom Rhys Harries. Accanto a lui troviamo Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ed Eddie Marsan, insieme a Nancy Carroll e Joshua James.

Il team creativo di James Watkins comprende Rob Hardy alla fotografia, James Price alla scenografia, Jon Harris al montaggio e Keith Madden ai costumi. Le musiche sono firmate da Volker Bertelmann.

DC Studios presenta una produzione 6th & Idaho. Clayface arriverà nei cinema italiani il 22 ottobre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.

E forse è proprio questa la promessa più interessante del film: raccontare un uomo capace di cambiare volto partendo dal momento in cui perde quello che credeva fosse il suo. Perché a Gotham non tutte le maschere servono a nascondersi. Alcune finiscono per cancellare chi le indossa.