I Griffin, il trailer dello speciale di Halloween della serie tv

È uscito il trailer del nuovo episodio speciale Happy Hell-o-ween della serie tv animata I Griffin, che il 5 ottobre 2026 uscirà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Kieran Culkin presterà la voce al Diavolo in persona. Lo show celebra Halloween con episodi speciali sin dal 2006. Come recita la sinossi ufficiale, “Brian e Stewie si ritrovano all’Inferno, non per una giornata storta, ma nel vero e proprio mondo sotterraneo, a pagare per 24 stagioni di cattiva condotta. Quando riescono a infastidire persino il Diavolo in persona, finiscono per prenderne il comando”.

Nel trailer, dopo essere morti investiti da un’auto, Stewie e il fedele cane parlante Brian si ritrovano all’Inferno a sostituire un Satana esasperato. Compaiono anche frammenti dell’oltretomba, con fiamme, scheletri, demoni, una banda di mariachi e diverse forme di tortura. “Nella vita reale, sto soffocando con una caramella Now and Later che mi rifiuto di masticare”, dice Peter mentre fa una visita.

Il cast include anche Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green, Mila Kunis, Mike Henry, Patrick Warburton e Arif Zahir. MacFarlane è il creatore e produttore esecutivo. Rich Appel e Alec Sulkin sono produttori esecutivi e showrunner, mentre Steve Callaghan, Danny Smith, Kara Vallow, Mark Hentemann, Patrick Meighan e Alex Carter sono produttori esecutivi.

Entro la fine dell’anno su Disney+ arriverà anche un altro episodio speciale della serie tv animata I Griffin, intitolato The Peter Clause e a tema natalizio, nel quale Peter e i suoi amici si sfideranno per diventare il Babbo Natale ufficiale di Quahog. Peter perderà la sfida e si troverà di fronte a due possibilità: affrontare la delusione con maturità o regalare ai fan un episodio indimenticabile.

Nel frattempo, nel marzo 2026 la FOX ha annunciato lo spin-off in due stagioni Stewie, incentrato sul membro più giovane della famiglia, tra le giornate alla scuola materna e i viaggi nel tempo e nello spazio. Come recita la sinossi ufficiale, “dopo essere stato espulso dal suo vecchio asilo, Stewie è costretto a iscriversi a un nuovo istituto non proprio di prim'ordine. È frequentato da una manciata di bambini che non conosce, da una tartaruga anziana con una teoria strampalata su praticamente tutto e da un'insegnante che probabilmente non dovrebbe stare vicino ai bambini. Stewie è infelice, gli altri bambini sono infelici, persino la tartaruga è infelice...finché Stewie non inizia a sfoderare la sua fidata serie di dispositivi per portarli ovunque nello spazio e nel tempo, trasformando ogni noiosa giornata di scuola in un'avventura folle e indimenticabile”. Il cast originale di doppiatori includerà Seth MacFarlane nel ruolo sia di Stewie, sia di Bean (descritto come “il compagno di classe di Stewie, un uomo di poche parole, che è stato fatto cadere di testa troppe volte”), Mike Henry nel ruolo di BJ (descritto come “il nuovo compagno di classe pettegolo di Stewie e figlio di Bruce de I Griffin), Kenan Thompson nel ruolo di Royal (descritto come “uno dei nuovi amici di Stewie, che ha un atteggiamento del tipo “Assolutamente no” riguardo ai pericoli delle avventure di Stewie”), Vanessa Bayer nel ruolo di Morgan (l’insegnante di Stewie “che probabilmente dovrebbe passare più tempo a badare ai bambini e meno tempo a fare festa”), Melissa O'Neil nel ruolo di Wanda (descritta come “l’anima gemella intellettuale di Stewie e oggetto del suo affetto”), Aaron Lee nel ruolo di Skunk (descritta come “la tartaruga centenaria della classe che ha una teoria strampalata praticamente su tutto”) e Jessica Lowe nel ruolo di Caroline (descritta come “un’aspirante influencer e la formidabile nemesi di Stewie in classe”).