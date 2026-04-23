Clayface, il primo teaser trailer

Il film, diretto da James Watkins su sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini, segna il debutto del DC Universe nel genere horror e ruota attorno all'origine del celebre villain dei fumetti Batman

La storia segue un attore emergente il cui volto viene sfigurato da un gangster . Come ultima risorsa, si rivolge a una scienziata - interpretata da Naomi Ackie -che trasforma il suo corpo in argilla. È un'origine fedele allo spirito dei fumetti, dove il primo Clayface era già un attore di successo che scivolava nel crimine, ma qui la dimensione del body horror viene portata in primo piano con una brutalità che il materiale originale non aveva mai esplorato in modo così esplicito.

Il teaser si apre con il personaggio Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries , fasciato e sanguinante in un letto d'ospedale. Le immagini si alternano tra vari stadi di mutilazione del suo corpo , prima e dopo un violento attacco. Nella scena finale il volto del protagonista si deforma rapidamente come creta, privo di occhi, naso e bocca, mentre trascina la mano lungo i propri lineamenti che si dissolvono. È un teaser che non si preoccupa di sedurre lo spettatore con azione o spettacolo: punta direttamente alla viscera.

DC Studios ha rilasciato il primo teaser trailer di Clayface, horror thriller in uscita il 23 ottobre 2026 nei cinema di tutto il mondo . Il film, diretto da James Watkins su sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini, segna il debutto del DC Universe nel genere horror e ruota attorno all'origine del celebre villain dei fumetti Batman.

Flanagan, Watkins e la scommessa del genere

La genesi del progetto è curiosa. James Gunn aveva dichiarato all'inizio che DC Studios non aveva in programma un film su Clayface, ma quando Flanagan consegnò la sceneggiatura, lui e Peter Safran la giudicarono una delle migliori che avessero mai letto.

Flanagan - il regista di Doctor Sleep e creatore della saga The Haunting su Netflix - non ha potuto dirigere per impegni di agenda, e la regia è passata a James Watkins, già autore di Speak No Evil. Una staffetta tra due autori che conoscono il linguaggio dell'orrore.

Le riprese si sono svolte tra agosto e novembre 2025 a Liverpool e negli studi Warner Bros. di Leavesden, in Inghilterra. Una produzione interamente britannica per un villain che nasce dall'America dei fumetti. Un contrasto, questo, che alimenta ulteriormente la sensazione di straniamento che il film sembra voler costruire.

Il posto di Clayface nel DC Universe

A differenza del Joker di Todd Phillips, che operava in un universo narrativo autonomo, Clayface è considerato parte integrante del DC Universe in costruzione. Gunn ha promesso che il film sarà radicato nella realtà psicologica, con una forte componente di body horror. Safran ha sottolineato che la storia di Clayface è altrettanto risonante e per certi versi più terrificante di quella del Joker o del Pinguino.

Con un cast completato da Max Minghella, David Dencik ed Eddie Marsan, e l'appuntamento fissato per la stagione più spaventosa dell'anno, Clayface si candida a essere uno degli eventi cinematografici più attesi dell'autunno 2026.