Cannes 2026, è il giorno di Adam Driver, Bardem e Kristen Stewart

La quinta giornata del Festival del cinema in Francia si conferma tra le più ricche di appuntamenti e presenze internazionali, con la Croisette animata da proiezioni e arrivi molto attesi. Tra i titoli in evidenza spiccano nuove produzioni in concorso e fuori programma che richiamano l’attenzione di pubblico e critica
La quinta giornata del 79° Festival di Cannes si conferma tra le più affollate di stelle, con la Croisette che accoglie alcune delle produzioni più attese in concorso e fuori programma. Riflettori puntati su Paper Tiger di James Gray, che porta sul red carpet il regista insieme ad Adam Driver e Miles Teller. Le storie portate sul grande schermo spaziano da drammi familiari segnati da ambizioni e segreti a vicende in cui il confine tra sogno e incubo si fa sempre più sottile, fino a racconti dal tono surreale ambientati tra Europa e Stati Uniti. Una giornata che conferma il festival come vetrina privilegiata del cinema internazionale e delle sue molteplici visioni narrative.
il grande cinema internazionale sulla Croisette
Nel film Paper Tiger recita anche Scarlett Johansson, assente però alla kermesse, mentre la storia segue due fratelli travolti dal sogno americano che si trasforma in incubo dopo il coinvolgimento in un pericoloso intreccio mafioso russo. Il titolo arriverà prossimamente nelle sale italiane grazie a 01 Distribution. La giornata prosegue con El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem nei panni di un regista diviso tra carriera e legami familiari, mentre sullo sfondo riemergono ferite mai del tutto guarite. In tarda serata spazio anche a Full Phil di Quentin Dupieux, con Kristen Stewart e Woody Harrelson, una commedia surreale ambientata a Parigi tra cucina francese, cinema horror anni ’50 e relazioni familiari complicate.
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La quarta giornata della kermesse cinematografica vede protagoniste le star delle pellicole del giorno, da 'Karma', thriller di Guillaume Canet, a 'Volo notturno per Los Angeles', esordio alla regia di John Travolta. Non mancano le bellissime delle passerelle internazionali, sulla Croisette per il prestigioso Trophée Chopard, gala che le vede sfilare sotto i riflettori con gioielli da capogiro. Laetitia Casta protagonista di uno show per i fotografi con Vincent Macaigne A cura di Vittoria Romagnuolo