Cannes 2026, è il giorno di Adam Driver, Bardem e Kristen Stewart

La quinta giornata del Festival del cinema in Francia si conferma tra le più ricche di appuntamenti e presenze internazionali, con la Croisette animata da proiezioni e arrivi molto attesi. Tra i titoli in evidenza spiccano nuove produzioni in concorso e fuori programma che richiamano l’attenzione di pubblico e critica

La quinta giornata del 79° Festival di Cannes si conferma tra le più affollate di stelle, con la Croisette che accoglie alcune delle produzioni più attese in concorso e fuori programma. Riflettori puntati su Paper Tiger di James Gray, che porta sul red carpet il regista insieme ad Adam Driver e Miles Teller. Le storie portate sul grande schermo spaziano da drammi familiari segnati da ambizioni e segreti a vicende in cui il confine tra sogno e incubo si fa sempre più sottile, fino a racconti dal tono surreale ambientati tra Europa e Stati Uniti. Una giornata che conferma il festival come vetrina privilegiata del cinema internazionale e delle sue molteplici visioni narrative.