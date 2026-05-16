Piano City Milano al Besta, musica e inclusione con Yasuyo Segawa

Per la prima volta l’Istituto Neurologico Carlo Besta entra nel programma di Piano City Milano ospitando un evento che intreccia musica, inclusione e valore sociale. Sabato 16 maggio alle ore 16 gli spazi dell’istituto accoglieranno la pianista giapponese Yasuyo Segawa con il concerto “Resonating into the future: Classic-Jazz-Opera for the left hand”. L’evento si svolgerà negli spazi dell’Istituto di via Celoria e rientra nel progetto di welfare culturale Armonie di comunità, nato per rafforzare il ruolo della musica come strumento di inclusione e coesione sociale. Con questa iniziativa, il Carlo Besta si trasforma non solo in centro di ricerca e cura neurologica, ma anche in luogo culturale aperto alla città, dove l’arte diventa occasione di ascolto, relazione e condivisione. Il concerto di Yasuyo Segawa rappresenta così un incontro tra eccellenza musicale e valore umano, nel cuore di uno dei luoghi simbolo della sanità milanese.

yasuyo segawa e il valore della musica

La pianista giapponese è conosciuta a livello internazionale per il suo repertorio eseguito esclusivamente con la mano sinistra, nato dopo la comparsa di una distonia focale alla mano destra durante gli anni del liceo. Lontana dall’abbandonare la musica, Segawa ha trasformato la difficoltà in una nuova ricerca artistica, esibendosi in oltre 14 Paesi e collaborando con importanti orchestre internazionali. Dopo una nuova manifestazione della malattia nel 2021, l’artista ha affrontato un intenso percorso di riabilitazione tra Giappone e Germania, tornando sulle scene nel 2024. La sua storia, diventata simbolo di resilienza e forza creativa, renderà il concerto del 16 maggio molto più di una semplice esibizione musicale: una testimonianza di rinascita, coraggio e possibilità.