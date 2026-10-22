Diretto da James Watkins (Eden Lake, Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti) su una sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini, da un soggetto dello stesso Flanagan, il film racconta l’ascesa e la caduta di un ragazzo dei Narrows, i bassifondi di Gotham, diventato una stella del cinema a Coast City (che nella geografia DC sta a Gotham come Los Angeles sta a New York, parola di regista). Matt (Tom Rhys Harries) ha appena incassato la sua prima candidatura all’Oscar e torna a casa per un fine settimana di bagordi con l’amico d’infanzia Corey Bowery (Joshua James). Galeotta è la notte al Vesuvius, nightclub dalle luci rosso sangue che pare uscito dallo Studio 54, dove il divo, con indosso la maglietta dei Corpse Retriever, band immaginaria il cui megatour tocca sedici città dell’universo DC (elencate sul retro, come da tradizione rock), finisce a letto con Mia Torrez (Joana Ribeiro), fidanzata di Markos Szabo (David Dencik), boss della mala con il sorriso sulle labbra e il serramanico in tasca. Il mattino dopo, il volto da un milione di dollari è carne da macello. Del resto, a ripensarci, il nome del gruppo suonava come un presagio: più che un cane da riporto, un recuperatore di cadaveri.

«Per un attore il viso è tutto», sostiene Watkins nelle note di produzione. E infatti in un amen Matt perde la carriera, i soldi, gli amici di comodo. Ultima spiaggia: la dottoressa Caitlyn Corr (Naomi Ackie), scienziata ribelle rimasta senza finanziatori, che lavora a una terapia rigenerativa a base di nanotecnologie mai sperimentata sull’uomo. Lui si offre come cavia, lei accetta. Il miracolo riesce, ma dura poco. E quando la cura comincia a mutare, muta pure Matt: la pelle cola, i lineamenti si sciolgono, il corpo impara a prendere la forma di chiunque. Compresi quelli che gli hanno rovinato la vita. Altro che Gli uomini non cambiano, per dirla con Mia Martini: questo cambia eccome, e non sempre in meglio.