Happy Days, Bryce Dallas Howard non ha mai visto telefilm del padre

Sembra assurdo ma la figlia di Richie Cunningham, il mitico personaggio con cui Ron Howard divenne una star televisiva (prima di diventarla anche a livello cinematografico, come regista acclamatissimo), non ha mai guardato la serie che fece da trampolino a papà. Jay Leno le regalò un cofanetto di Happy Days nel 2004, dopo che lei aveva ammesso per la prima volta di non aver mai visto lo show. Tuttavia anche recentemente ha riconfermato di non essere recidiva: non ci è ancora riuscita

Bryce Dallas Howard non ha mai guardato nemmeno mezza puntata di "Happy Days", il mitico telefilm in cui suo padre Ron Howard, oggi celeberrimo regista, recitava nella parte di Richie Cunningham.



Sembra assurdo, soprattutto perché è difficile trovare qualcuno al mondo che non abbia mai visto una puntata dello show con Fonzie e soci. Ma l'idea che sia proprio la figlia del protagonista a essersi persa un capolavoro televisivo di quel calibro lascia allibiti. Il celebre conduttore TV, autore e comico Jay Leno ha regalato un cofanetto di Happy Days nel 2004 a Bryce Dallas Howard non appena ha scoperto la grande lacuna della figlia di Richie, tuttavia anche recentemente l'attrice ha riconfermato di non essere ancora riuscita a guardare il telefilm. Recidiva, insomma.



"Non è che io l’abbia evitato”, ha voluto sottolineare lei

approfondimento Ron Howard, The Shrinking Of Treehorn arriverà su Netflix Durante una recente apparizione nello show The View, alla star di “Jurassic World: Dominion” è stata mostrato un video della sua prima visita alla serie nel 2004.

Era stato proprio allora che Bryce Dallas Howard fece quella scottante confessione, ammettendo di "non aver mai" visto un episodio di Happy Days. Ricordiamo che la ragazza si è persa non solo lo show di suo papà ma anche del suo padrino, visto che Henry Winkler alias Fonzie è proprio colui che l'ha tenuta a battesimo.

E sebbene siano trascorsi ormai due decenni da allora, la figlia 41enne di Howard ha confermato ancora di non essersi concessa un po’ di sano binge-watching per recuperare la madre di tutte le sitcom.



La nuova confessione

approfondimento Jurassic World: Dominion, foto dal set Durante l’ospitata dello show The View c'è stata la domanda di Joy Behar relativa al recupero della serie, e lei ha risposto: “Non proprio, ma non è che l'abbia evitata”. Ed è stata proprio lei in quell'occasione a raccontare del regalo di Jay Leno.

"Jay Leno mi ha dato un cofanetto (del telefilm). L’aveva sentito quando l'ho rivelato qui su The View", ha continuato. "Ma non non l'ho fatto”, ammette.



Però alla domanda se ha visto papà Ron in “The Andy Griffith Show”, Bryce ha esclamato un sonorissimo: "Sì!"



Richie Cunningham

approfondimento Happy Days, 48 anni fa iniziavano i "Giorni Felici" della serie tv In Happy Days Ron Howard ha recitato nel ruolo di Richie Cunningham al fianco del personaggio di Arthur "Fonzie" Fonzarelli, interpretato da Winkler. La serie di ABC è andata in onda dal 1974 al 1984 per 11 stagioni, ma Ron Howard (oggi 68enne) è apparso solo nelle stagioni tra il 1974 e il 1980.



Essere figlia di Ron Howard è un “privilegio straordinario”

approfondimento Happy Days, Henry Winkler mette all'asta una giacca di Fonzie A questo punto non sappiamo se Bryce vedrà mai Happy Days, però ciò che è certo è che l'attrice è grata di essere la figlia di un mostro sacro del grande e piccolo schermo del calibro di suo padre. L'ha detto lei stessa in più occasioni.



"È un privilegio straordinario essere figlio di qualcuno che lavora in un settore a cui sei interessato e in cui alla fine lavori", ha affermato durante un’intervista a The Daily Beast nel 2020. E ha aggiunto: "Ma non c'è stato privilegio più grande del fatto che mio padre mi abbia sostenuto, mi abbia dato potere e mi abbia mostrato rispetto, un vero rispetto fin dal primo giorno".

Nello stesso anno Bryce ha detto su CBS News Sunday Morning: "Mi sento davvero privilegiata per aver beneficiato di avere un grande papà, sapete?”



Inoltre, in un tributo di compleanno su Instagram per suo padre condiviso a marzo, Bryce si è definita la "figlia più fortunata del mondo".

"È il compleanno di @realronhoward!! Papà, sei un uomo di così grande saggezza e generosità — mi sento la figlia più fortunata del mondo ad averti come padre", ha scritto. "Buon compleanno!! Ti voglio tanto bene”.



Di seguito vi mostriamo un post in cui Bryce Dallas Howard posa con orgoglio (e tanto affetto) su Instagram assieme a papà Ron.