Il debutto “animato” di Ron Howard su Netflix

approfondimento

Auguri a Richie Cunningham, Ron Howard compie 65 anni!

The Shrinking Of Treehorn (letteralmente “Il restringimento di Treehorn”) sarà la prima pellicola animata diretta dall’ex Richie Cunningham. In realtà, il progetto risale già al 2017 quando fu annunciato per la prima volta, con data di rilascio nel 2019 dalla Paramount Animation. Il progetto, però, è slittato più volte sino alla decisione, sempre da parte della Paramount, di mandarlo in onda nel novembre 2023. Tuttavia, The Shrinking Of Treehorn non sarà più distribuito dalla Paramount, bensì da Netflix che ne ha acquisito i diritti. Per Ron Howard, dunque, si tratta di un ritorno su tale piattaforma dopo esserci sbarcato nelle vesti di produttore di Tick, Tick… Boom!, rilasciato nel 2021 e, ancora prima, nei panni di regista in Elegia americana del 2020. La pellicola sarà un adattamento dell’omonimo libro per bambini di Florence Parry Heide, che lo pubblicò nel 1971. Il progetto di Ron Howard, infatti, nasce proprio per celebrare i 50 anni dall’uscita di The Shrinking Of Treehorn, avvalendosi ancora della Imagine Entertainment come società di produzione.