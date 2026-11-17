Il film sarà diretto da David F. Sandberg per Lionsgate. Al centro della storia, un giovane padre alle prese con il ritorno della madre, mantenuta per anni in stato di crioconservazione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un ritorno dal passato destinato a sconvolgere completamente la vita di una famiglia: è questo il punto di partenza di Mommy’s Home, nuovo film horror psicologico diretto da David F. Sandberg per Lionsgate, che vedrà protagonisti Willa Fitzgerald e Dave Franco. Il progetto, sceneggiato da James Morosini, punta su una premessa decisamente fuori dagli schemi: la vita familiare di un giovane padre precipita nel caos quando sua madre, conservata criogenicamente, viene riportata in vita e mandata a vivere con lui. Una situazione apparentemente familiare che si trasforma progressivamente in un incubo.

Willa Fitzgerald e Dave Franco nel cast A guidare il cast saranno Willa Fitzgerald, conosciuta tra gli altri per Strange Darling, e Dave Franco, recentemente protagonista di Together. Per entrambi si tratta di un nuovo progetto nel territorio dell'horror e del thriller psicologico. Alla regia ci sarà David F. Sandberg, filmmaker svedese già autore di Lights Out, Annabelle: Creation e Until Dawn, che si occuperà anche della produzione insieme a Lotta Losten attraverso la loro società Mångata. Approfondimento Dave Franco e Willa Fitzgerald protagonisti di Mommy’s Home

Una madre riportata in vita Il cuore della storia è racchiuso nella singolare premessa di Mommy’s Home. Un giovane padre vede la propria quotidianità sconvolta quando la madre, precedentemente sottoposta a crioconservazione, viene scongelata e trasferita nella sua casa. Da quel momento, quella che dovrebbe essere una riunione familiare assume contorni sempre più inquietanti, trasformando la dimensione domestica nel terreno di un horror psicologico dai toni imprevedibili. Approfondimento Willa Fitzgerald, chi è l'attrice della serie tv Pulse

La produzione di Lionsgate Tra i produttori figurano Craig Flores, Dawn Olmstead e Anonymous Content, oltre a Sandberg e Losten per Mångata. Erin Westerman, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha definito la sceneggiatura un progetto «così originale» e difficile da dimenticare da rendere inevitabile la sua realizzazione. Westerman ha inoltre sottolineato la particolare affinità di Sandberg con il genere horror e ha espresso entusiasmo per la presenza di Dave Franco e Willa Fitzgerald. Per Franco si tratta inoltre di un nuovo progetto con Lionsgate, dopo la collaborazione legata alla saga di Now You See Me. Approfondimento Matthew Lillard entra nel nuovo horror Anything But Ghosts