Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
Arrow-link
Arrow-link

Nord Sud Ovest Est, stasera il quinto episodio della serie sugli 883

Serie TV
Ph. Paolo Ciriello

Aerei privati, programmi TV leggendari, carte di credito mai viste: il successo travolgente del nuovo album cambia la vita di Max e Mauro, mentre Cisco e Nemorino devono affrontare sfide impreviste. Ce la faranno a ritrovarsi? Da venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il quinto dei nuovi episodi della serie di Sydney Sibilia

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Aerei privati, carte di credito mai viste, la ribalta di programmi TV leggendari: il successo del nuovo album porta Max e Mauro in una dimensione tutta nuova, mentre Cisco e Nemorino devono fare i conti con un mondo che cambia troppo in fretta. Quando le strade rischiano di dividersi, riusciranno i quattro amici a ritrovarsi nonostante tutto? Arriva venerdì 30 ottobre il quinto episodio, diretto da Simone Godano, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883.

la storia del duo di pavia

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

cast e regia

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

SINOSSI DEL QUINTO EPISODIO

Il nuovo album è fuori e stavolta il successo è oltre ogni aspettativa, ma non per tutti. Max e Mauro vivono giorni incredibili, tra carte di credito mai viste, aerei privati e il set di programmi tv di successo, mentre Cisco e Nemorino devono fare i conti col mondo che cambia e la Jolly Blue che forse non gli sta dietro. Ma per Max e Mauro, più di ogni piano artistico e di ogni invito stuzzicante conta l’amicizia, e in un’epica cavalcata i cowboy di Pavia attraversano l’Italia per condividere una serata unica.

 

 

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 30 ottobre il quinto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Approfondimento

Nord Sud Ovest Est, gli 883 in viaggio verso il sogno americano
FOTOGALLERY

©Jule Hering

1/10
Serie TV

Chi è Gaia Zampighi, interprete di Michela Rossini in serie sugli 883

Con l’arrivo della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, l’universo di Max Pezzali e Mauro Repetto si arricchisce di nuove presenze e dinamiche sentimentali. Tra queste c’è la bellissima Michela Rossini. A interpretarla è Gaia Rampighi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e il suo personaggio

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

X Factor 2026, eliminata Veronica e super ospite MEEK. FOTO

TV Show sky uno

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su...

19 foto

X Factor, nel secondo Live Show eliminata Veronica, super ospite MEEK

TV Show sky uno

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming...

X Factor 2026, chi è stato eliminato al secondo Live Show

TV Show sky uno

L'avvincente sfida del secondo Live Show di XF2026 si chiude con l'ultimo scontro al ballottaggio...

X Factor 2026, Meek canta Fabulous al secondo Live Show

TV Show sky uno

La cantante, songwriter e producer inglese che ha fatto della libertà di espressione la propria...

Addio a Patrick Stewart, l'attore di Star Trek aveva 86 anni

Cinema

Il celebre attore di Star Trek e X-Men si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari a 86...

Spettacolo: Per te