Nord Sud Ovest Est, stasera il quinto episodio della serie sugli 883

Aerei privati, programmi TV leggendari, carte di credito mai viste: il successo travolgente del nuovo album cambia la vita di Max e Mauro, mentre Cisco e Nemorino devono affrontare sfide impreviste. Ce la faranno a ritrovarsi? Da venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il quinto dei nuovi episodi della serie di Sydney Sibilia
Aerei privati, carte di credito mai viste, la ribalta di programmi TV leggendari: il successo del nuovo album porta Max e Mauro in una dimensione tutta nuova, mentre Cisco e Nemorino devono fare i conti con un mondo che cambia troppo in fretta. Quando le strade rischiano di dividersi, riusciranno i quattro amici a ritrovarsi nonostante tutto? Arriva venerdì 30 ottobre il quinto episodio, diretto da Simone Godano, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883.
la storia del duo di pavia
Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo
Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.
cast e regia
Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.
Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).
SINOSSI DEL QUINTO EPISODIO
Il nuovo album è fuori e stavolta il successo è oltre ogni aspettativa, ma non per tutti. Max e Mauro vivono giorni incredibili, tra carte di credito mai viste, aerei privati e il set di programmi tv di successo, mentre Cisco e Nemorino devono fare i conti col mondo che cambia e la Jolly Blue che forse non gli sta dietro. Ma per Max e Mauro, più di ogni piano artistico e di ogni invito stuzzicante conta l’amicizia, e in un’epica cavalcata i cowboy di Pavia attraversano l’Italia per condividere una serata unica.
NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 30 ottobre il quinto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est, gli 883 in viaggio verso il sogno americano
©Jule Hering
Chi è Gaia Zampighi, interprete di Michela Rossini in serie sugli 883
Con l’arrivo della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, l’universo di Max Pezzali e Mauro Repetto si arricchisce di nuove presenze e dinamiche sentimentali. Tra queste c’è la bellissima Michela Rossini. A interpretarla è Gaia Rampighi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e il suo personaggio