Nord Sud Ovest Est, stasera il quinto episodio della serie sugli 883

Aerei privati, programmi TV leggendari, carte di credito mai viste: il successo travolgente del nuovo album cambia la vita di Max e Mauro, mentre Cisco e Nemorino devono affrontare sfide impreviste. Ce la faranno a ritrovarsi? Da venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il quinto dei nuovi episodi della serie di Sydney Sibilia

Aerei privati, carte di credito mai viste, la ribalta di programmi TV leggendari: il successo del nuovo album porta Max e Mauro in una dimensione tutta nuova, mentre Cisco e Nemorino devono fare i conti con un mondo che cambia troppo in fretta. Quando le strade rischiano di dividersi, riusciranno i quattro amici a ritrovarsi nonostante tutto? Arriva venerdì 30 ottobre il quinto episodio, diretto da Simone Godano, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883.

la storia del duo di pavia

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.