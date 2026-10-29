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Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
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Nord Sud Ovest Est, gli 883 in viaggio verso il sogno americano

Serie TV

Nel quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, in onda il 30 ottobre, Mauro è concentrato sul nuovo videoclip. Dopo il successo del primo video, vuole affidarsi a sceneggiatori professionisti e curare ogni dettaglio, convinto che non tutto possa essere delegato. Il confronto con Max prosegue in auto, mentre i due si preparano a partire per Roma a bordo di un jet privato

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Mauro si è perso nel lavoro, facendo aspettare Max e l’autista sotto casa. Nonostante le tante persone al loro servizio, è convinto che non tutto si possa delegare. Il successo del primo videoclip li ha resi riconoscibili e ora vuole puntare tutto su quello di Nord sud ovest est, affidandosi a sceneggiatori professionisti. La discussione con Max prosegue in auto, mentre raggiungono Pierpa e un jet privato pronto a portarli a Roma.

quando e dove vedere il quinto episodio

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia insieme ad Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, racconta il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra il successo del secondo album, nuovi amori, concerti e le sfide che mettono alla prova la loro amicizia. Gli episodi in totale sono otto. Il quinto episodio va in onda venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Approfondimento

Nord Sud Ovest Est, gli 883 trovano il loro stile. Recensione ep. 4
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Foto di Jule Hering

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Nord Sud Ovest Est, Elia Nuzzolo interpreta Max Pezzali. FOTO

Nato a Prato il 4 luglio del 2000, il giovane attore reduce dall'enorme successo della prima stagione, è ancora una volta protagonista della nuova serie Sky Original, 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da venerdì 9 ottobre

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