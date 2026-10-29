Nord Sud Ovest Est, gli 883 in viaggio verso il sogno americano

Mauro si è perso nel lavoro, facendo aspettare Max e l’autista sotto casa. Nonostante le tante persone al loro servizio, è convinto che non tutto si possa delegare. Il successo del primo videoclip li ha resi riconoscibili e ora vuole puntare tutto su quello di Nord sud ovest est, affidandosi a sceneggiatori professionisti. La discussione con Max prosegue in auto, mentre raggiungono Pierpa e un jet privato pronto a portarli a Roma.