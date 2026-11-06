Nord Sud Ovest Est, stasera il sesto episodio della serie sugli 883

L’America dei sogni di Max e Mauro diventa reale quando i due partono per girare i nuovi videoclip a Los Angeles. Ma cosa succede quando i sogni si realizzano? Stasera alle 21.15 un altro episodio della serie ideata da Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Dalla provincia pavese alla California, il salto è di quelli che cambiano tutto. Dall'altra parte dell'oceano i sogni di Max e Mauro prendono finalmente forma: Los Angeles, due nuovi videoclip da girare, una Cadillac e nuove avventure tutte da vivere. Ma anche in America la realtà può riservare qualche sorpresa, tra incontri inaspettati, appuntamenti da non perdere e strade che rischiano di non incrociarsi mai. Arriva venerdì 6 novembre il sesto episodio, diretto da Alice Filippi, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE) , la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli , all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883. Gli episodi sono in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

la storia del duo di pavia

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

regia e cast

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini), Rosa Barbolini (Caterina) e Alessio Praticò (Carlo Lucarelli).

sinossi del sesto episodio

L’America dei sogni di Max e Mauro diventa reale quando i due partono per girare i nuovi videoclip a Los Angeles. Ma cosa succede quando i sogni si realizzano? Il destino di Lello torna a incrociare i nostri eroi portando una giovane modella sognatrice sul loro stesso aereo: si chiama Brandi, e dà a Mauro un appuntamento in un mitico locale di Los Angeles, ma loro girano solo nel deserto, riusciranno a incontrarsi? E chi guiderà quella indimenticabile Cadillac?

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 6 novembre il sesto episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.