Max Pezzali in concerto, annunciate altre 5 date a Milano a marzo 2027 e una a RomaMusica
Cinque nuovi appuntamenti milanesi sono in programma a marzo, mentre la Capitale ospiterà un ulteriore concerto il 25 aprile 2027. Una nuova occasione per il pubblico di ritrovare dal vivo i grandi successi degli 883 e della carriera solista dell'artista
Il successo di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar continua a tradursi in nuovi appuntamenti dal vivo. Max Pezzali amplia ulteriormente il calendario della tournée e annuncia cinque nuove serate a Milano nel marzo 2027, riportando il suo show all'Unipol Dome dopo gli appuntamenti già programmati tra dicembre e gennaio. A queste date si aggiunge anche un ulteriore concerto a Roma, che arricchisce il calendario nella Capitale. Il legame tra Max Pezzali e il suo pubblico si rinnova tra musica, televisione e concerti. Il successo della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), che ha raggiunto 1,44 milioni di spettatori medi nella prima settimana, confermando l'interesse per la storia del duo con il miglior debutto seriale su Sky e in streaming solo su NOW dal 2021, si accompagna dunque a una nuova espansione del tour Max Forever.
Le nuove date e i biglietti
I nuovi appuntamenti si inseriscono nel tour Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che attraverserà l'Italia fino alla primavera del 2027.
I cinque nuovi concerti milanesi si terranno all'Unipol Forum di Assago il 17, 18, 23, 24 e 25 marzo 2027. A questi si aggiunge la data romana del 25 aprile 2027, al Palazzo dello Sport.
Per le nuove date milanesi e quella romana, la vendita dei biglietti è annunciata a partire da venerdì 20 novembre alle ore 14. La prevendita sarà disponibile attraverso i circuiti autorizzati. Il calendario si arricchisce così di ulteriori occasioni per assistere allo spettacolo, dopo i numerosi sold out registrati nelle diverse città italiane.
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