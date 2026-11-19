Spettacolo

Dalla consolle delle discoteche ai grandi palcoscenici della televisione, Claudio Cecchetto ha saputo trasformare intuizioni e incontri in successi destinati a lasciare il segno. Il suo nome è legato ad alcuni dei fenomeni più popolari della musica italiana, da Jovanotti a Fiorello, fino agli 883. Produttore, conduttore e talent scout, ha contribuito a lanciare volti e canzoni entrati nell'immaginario collettivo. Ecco la sua storia, tra radio, televisione e scoperte musicali