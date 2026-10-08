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Chi sono i Righeira e perché si sono separati, 10 cose da sapere sul celebre duo Anni '80

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©IPA/Fotogramma

Johnson e Michael Righeira, pseudonimi rispettivamente di Stefano Righi e Stefano Rota. Sono loro le voci che hanno accompagnato generazioni di giovani con hit come Vamos a la playa, No Tengo Dinero e L'estate sta finendo. Il duo negli anni ‘90 si è diviso per poi tornare insieme e prendere definitivamente strade diverse nel 2016. Johnson rimane l’unico a portare avanti la discografia: nel 2025 è salito sul palco dell’Ariston per la serata cover con i Coma_Cose

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