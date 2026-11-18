L'imprenditrice e pioniera degli influencer italiana si è raccontata a Vanity Fair in un'intervista esclusiva in cui ha ripercorso i suoi ultimi tre anni, dal Pandoro-gate, alla crisi e la depressione, fino alla fine del suo matrimonio con Fedez. Tutto sarà ripreso nel documentario realizzato per Netflix, in streaming dal 23 novembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Chiara Ferragni ha deciso di parlare e raccontare in prima persona ciò che le è successo negli ultimi tre anni, nei quali la sua vita è stata letteralmente travolta da polemiche, scandali e crisi personale.

Lo farà in tv, in un nuovo documentario in streaming su Netflix dal 23 novembre. Chiara, nato da un'idea di Carmen Vogani e da lei scritto con Lorenzo Avola, vede l'imprenditrice e influencer protagonista assoluta dello schermo con la sua storia recente. La regia è di Leandro Manuel Emede.

L'annuncio è arrivato sulle pagine di Vanity Fair, all'interno di un'intervista esclusiva di Simone Marchetti per la rivista in edicola dal 18 novembre.

Chiara Ferragni posa in copertina. Il titolo principale anticipa il contenuto della chiacchierata: "Niente sarà più come prima".

Gli ultimi tre anni, dal caso del Pandoro a Fedez "Niente sarà più come prima", dice Ferragni, perché c'è un prima e un dopo il 2023, quando, nel mese di dicembre, inizia il Pandoro-gate e una vita diversa, personale e professionale, da quella che era sempre stata.

A quasi tre anni dalle vicende che l'hanno condotta dove è oggi, una donna e una professionista in rinascita, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione.

Nel racconto, che sarà incluso nel documentario targato Netflix, le vicende professionali, le polemiche, la vicenda giudiziaria, l'addio ai più fedeli collaboratori, la fine del matrimonio col padre dei suoi figli, Fedez.

Ferragni parla con Marchetti di tutto questo rivelando le sue fragilità, la paura di non riuscire ad alzarsi dal letto per la depressione, di non riuscire a reagire.

Si è aiutata anche con la terapia, adesso ha un coraggio diverso. Dice: "Voglio parlare liberamente perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile. Dovevo proteggere tante situazioni e tante persone. E ho il terrore di parlare degli altri. Anche e soprattutto se questi altri mi hanno ferito".

Il pandoro? "Un'operazione errata" L'intervista tocca il caso del Pandoro, riletto da lei stessa con spirito critico. le colpe dice, sono solo sue: "Ero il il CEO della società" e quello che era stato giudicato come un'errore di comunicazione, in realtà era tutta un'operazione errata.

Alla luce di ciò che è accaduto e dopo quasi tre anni, Ferragni torna a quei giorni, al video social in cui prende la parola pubblicamente sulla faccenda, alle interviste rilasciate successivamente, come quella televisiva da Fabio Fazio.

Come è noto, c'è stato l'allontamento con l'ex manager Fabio Maria D'Amato sul quale dice: "Chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando".

L'addio, poi, è anche arrivato con Fedez, suo marito. Nel documentario Netflix Ferragni ammette di essersi sentita spesso sola in quell'amore che oggi descrive come fatto di momenti positivi e negativi. Dice: "Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore". Leggi anche Buon compleanno Chiara Ferragni, il post su Instagram per i 39 anni

La rinascita e il futuro La famiglia le è sempre stata vicino ma non ha mai pensato a gesti estremi, nemmeno nei momenti più bui. I suoi figli sono sempre stati una priorità, anche se ammette di non essere stata la madre migliore del mondo nei suoi momenti di massima sofferenza.

Ha ricevuto valanghe di critiche, offese, minacce ma, allo stesso tempo, ha sentito il sostegno di chi l'ha spinta a non mollare.

Tutto questo finisce nel documentario dove racconta chi è stata e chi è oggi, una persona pronta a ricominciare con consapevolezze diverse.

Ha temuto di scomparire e ancora le è rimasta la paura di svegliarsi e guardare il cellulare per trovare qualche nuova brutta notizia, eppure il mondo dei social e quello della moda non l'hanno stancata.

Oggi, però affronta le giornate e il futuro con spirito diverso: "Ho smesso di voler controllare tutto, di risultare sempre come la migliore che potevo essere", dice nell'intervista.

Nel futuro c'è l'attuale compagno, José Hernández. Il suo 2026 è iniziato con il loro primo bacio. Aveva bisogno di energie positive, ammette, una scelta che ha funzionato. Leggi anche Fedez: "Ho amato Chiara Ferragni. È stato necessario dividersi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie