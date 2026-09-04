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Fin da quando è arrivata a Venezia, dove fino al 12 settembre è in corso la 83esima Mostra d'Arte Cinematografica, Sydney Sweeney ha catturato l'attenzione per il suo fascino e il suo stile. Per la cena del 3 settembre che Armani Beauty, Official Beauty Sponsor dell'evento, ha organizzato con i suoi volti ufficiali, l'attrice e produttrice ha sfoggiato un dress d'archivio di Giorgio Armani, stagione Fall/Winter 2000 interamente ricoperto di paillettes color canna di fucile. Una scelta che moltiplica la bellezza sensuale della star americana.