Sydney Sweeney, Luca Argentero e Matilda De Angelis, le foto delle star al party di Armani
Armani Beauty, Official Beauty Sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per il nono anno consecutivo, ha riunito gli ambassador globali del brand e gli amici della famiglia Armani per una cena esclusiva a poca distanza dall'iconica Piazza San Marco e celebrare il legame tra cinema e bellezza. Favolosi i beauty look delle star e gli abiti scelti per l'occasione, provenienti dalle ultime collezioni del marchio e dagli archivi della casa di moda
A cura di Vittoria Romagnuolo