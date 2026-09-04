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Lo speciale sulla Mostra del Cinema di Venezia
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Sydney Sweeney, Luca Argentero e Matilda De Angelis, le foto delle star al party di Armani

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Ipa/Fotogramma - Getty Images - Getty Images

Armani Beauty,  Official Beauty Sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per il nono anno consecutivo, ha riunito gli ambassador globali del brand e gli amici della famiglia Armani per una cena esclusiva a poca distanza dall'iconica Piazza San Marco e celebrare il legame tra cinema e bellezza. Favolosi i beauty look delle star e gli abiti scelti per l'occasione, provenienti dalle ultime collezioni del marchio e dagli archivi della casa di moda

A cura di Vittoria Romagnuolo

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