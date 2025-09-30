Compie 75 anni Renato Zero, le sue canzoni più famose

8/11 ©Ansa

LA PACE SIA CON TE - scritta da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, questa canzone del 1998, inserita nell’album Amore Dopo Amore, esplora il tema della pace, dell'amore e della speranza. La melodia è molto commovente e, negli anni, il brano è diventato una sorta di inno di pace e tolleranza