Addio a Giorgio Cocilovo, storico chitarrista di Renato Zero

È deceduto Giorgio Cocilovo, uno dei più talentusoi chitarristi della musica italiana, Nel corso della sua lunga carriera aveva collaborato con grandissimi artisti; da Mina a Celentano, da Ramazzotti a Jovanotti, da Morandi a Mia Martini, fino all’orchestra del Festival di Sanremo, Ma Cocilovo era noto soprattutto per aver suonato per 30 anni accanto a Renato Zero. Malato da tempo, l'artista avrebbe compiuto 69 anni il 26 febbraio

Gli inizi Nato a Milano in una famiglia di origine siciliana, in cui il nonno materno Camillo Spinelli era contrabbassista del Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo, Giorgio Cocilovo a 13 anni inizia a studiare chitarra seguito da un maestro, e contemporaneamente si esercita da solo ascoltando i Beatles e trascrivendo i primi soli. La svolta giunge nel 1976, quando in occasione di un concorso per giovani gruppi musicali, viene notato da Tullio De Piscopo e così inizia a collaborare con lui per circa 4 anni, durante i quali ha l'opportunità di suonare jazz e fusion con musicisti come Santino Palumbo, Mario Rusca, Luigi Bonafede, Larry Nocella, Lucio Terzano, Julius Farmer, Sergio Farina. Sempre nel 1976 suona al Montreux Jazz Festival . Approfondimento Renato Zero a Roma, la possibile scaletta del concerto a Roma