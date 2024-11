Renato Zero a Roma, la possibile scaletta del concerto a Roma

Il cantante è tornato in città per due concerti imperdibili. Dopo il debutto di domenica 10 novembre, lunedì 11 va in scena l'attesissimo bis

Ogni concerto è stato una sorta di racconto lungo tre ore . "Non condivido quegli artisti che fanno pagare un biglietto stratosferico per poi cantare appena un’ora. I miei concerti durano all’incirca tre ore e, sebbene siano dei veri e propri eventi, la musica resta la protagonista", ha dichiarato.

Intima, personale, introspettiva: la tournée che il cantautore ha regalato al suo pubblico in questo 2024 è stata diversa delle altre. Aveva lo sguardo rivolto al passato, era una sorta di autoritratto in musica della sua vita e della sua carriera.

La scaletta

La scaletta del concerto di Renato Zero a Roma non è stata ufficializzata. Imprevedibile da sempre, il cantautore ama improvvisare. E, le scalette diffuse online prima dei suoi concerti, non si sono mai rivelate troppo fedeli. Tuttavia, sulla base delle precedenti setlist, è possibile che porti in scena i seguenti brani:

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita