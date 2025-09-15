Renato Zero annuncia il tour L’Orazero: 23 date nei palasport italiani

Renato Zero annuncia il tour “L’Orazero”: 23 concerti da gennaio ad aprile 2026Musica
Il nuovo progetto musicale del cantante romano prende forma con un album in uscita il prossimo 3 ottobre e una tournée nei palasport da gennaio ad aprile 2026. Sei date a Roma, tappe in dieci città e una scaletta che unisce classici e inediti
Renato Zero è pronto a tornare sul palco. Dopo il lancio del singolo “Senza” e in vista del suo compleanno il 30 settembre, l’artista romano ha annunciato ufficialmente il tour “L’Orazero”, che lo porterà in giro per l’Italia da gennaio ad aprile 2026. La tournée, prodotta da Tattica, accompagnerà l’uscita del nuovo album omonimo, atteso per il 3 ottobre e già disponibile in pre-order e pre-save. Il debutto è fissato per il 24 gennaio a Roma, con sei serate consecutive al Palazzo dello Sport.
Le tappe del tour e la scaletta
Il viaggio musicale toccherà dieci città italiane, con un totale di 23 date già confermate. Dopo Roma (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio), il tour proseguirà a Firenze (11, 12, 14, 15 febbraio), Torino (7 e 8 marzo), Mantova (11 e 13 marzo), Conegliano (18 e 20 marzo), Bologna (24 marzo), Pesaro (28 marzo), Eboli (4 aprile), Bari (8 e 9 aprile) e Messina (15 e 16 aprile). La scaletta dello spettacolo unirà i brani più iconici della carriera di Zero, lunga oltre cinquant’anni, alle 19 tracce del nuovo album, concepito come un viaggio in altrettanti “mondi” musicali e tematici, ciascuno con le proprie regole, contraddizioni e utopie.
Biglietti, partner e Sponsor
I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 18 settembre sui siti ufficiali renatozero.com e vivaticket.com, oltre che nei punti vendita Vivaticket. RTL 102.5 sarà la radio partner ufficiale del tour, mentre Italo accompagnerà il viaggio lungo la penisola. “L’Orazero in Tour” si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi del 2026, con un mix di nostalgia e novità che promette di emozionare il pubblico di tutte le età.
Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, è il cantautore italiano provocatore per eccellenza, un trascinatore dalle grandi capacità teatrali. La sua eccentricità nel modo di vestire ha sempre stupito e fatto parlare. Scorri la gallery per vedere i look più incredibili del cantante romano che il 30 settembre 2020 celebra i suoi 70 anni