Renato Zero, annunciata la tracklist dell'album L'Orazero

A pochi giorni dal compleanno, che cade il 30 settembre, Renato Zero ha in serbo grandi sorprese per i fan. Sui social l’artista ha infatti svelato l’ artwork e i 19 titoli della tracklist del nuovo album di inediti L’Orazero, in uscita il 3 ottobre per Tattica e disponibile per il pre-order e il pre-save dal 15 settembre. Si tratta di una nuova pagina della ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero, un cantautore che ha segnato la storia della musica italiana. “Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?”, ha detto l’artista per introdurre il nuovo progetto. L’album è anticipato dal nuovo singolo Senza, disponibile da domani in radio e su tutte le piattaforme digitali.

DA "ZERO" A IDOLO DEI "SORCINI"

Renato Zero, nome d’arte di Renato Fiacchini, si è distinto sin da giovanissimo per la forte inclinazione per musica e spettacolo, per l’eccentricità e per il gusto teatrale. Agli inizi della carriera ha ricevuto spesso dai denigratori critiche come “Sei uno zero”, insulto che ha però scelto di trasformare in forza scegliendo proprio tale parola sia come pseudonimo, sia come simbolo di rinascita e di rivincita personale. Negli anni Settanta è arrivata la svolta con brani come Il cielo, Mi vendo e Triangolo. Artista poliedrico, ha creato intorno a lui una fedele comunità di fan noti come “Sorcini” e ha unito musica, recitazione e performance scenica in uno stile unico caratterizzato da travestimenti, trucco marcato e testi provocatori sui temi della libertà, della diversità e della critica sociale. Negli anni Ottanta e Novanta, Renato Zero ha consolidato la sua popolarità con album di grande successo come Tregua, Artide Antartide e Quando non-sei più nessuno. Con il passare del tempo, pur avendo accantonato in parte l’estetica trasgressiva, ha mantenuto intatta la sua capacità di comunicare emozioni profonde attraverso ballate e testi introspettivi, proprio come nel celebre brano I migliori anni della nostra vita. Con oltre 50 anni di carriera, decine di dischi e milioni di copie vendute, l’artista è ancora oggi considerato uno dei più influenti della musica italiana e non smette mai di rinnovare il suo legame con il pubblico, che a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live si prepara a riabbracciare dal vivo con L’Orazero In Tour. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026, con biglietti disponibili dal 18 settembre su renatozero.com e su vivaticket.com.