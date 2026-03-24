The Housemaid 2, Kirsten Dunst nel cast del film con Sydney Sweeney

Kirsten Dunst sarà Wendy Garrick, una donna misteriosa e inquietante

A proposito dell'inserimento di Dunst nel cast, Erin Westerman di Lionsgate ha già espresso tutto il suo entusiasimo in una dichiarazione resa a Deadline, che ha riportato la notizia in esclusiva: "Lei è un'icona. È un privilegio portarla sullo schermo del prossimo capitolo di The Housemaid (...) Opposta alla sempre magnetica Sydney Sweeney, sarà una forza elettrizzante in un mondo in cui nulla è mai come sembra".

The Housemaid 2 si annuncia un progetto dalle caratteristiche molto simili al primo, particolarmente gradito dal pubblico e dalla critica.

Alla regia tornerà Paul Feig, uno specialista delle storie tese con al centro protagoniste femminili (ha anche diretto Un piccolo favore con Blake Lively e Anna Kendrick e il suo sequel), mentre Rebecca Sonnenshine scriverà nuovamente la sceneggiatura.

Nel cast oltre a Sweeney, che riprenderà i panni di Millie, la ragazza dal passato difficile che trova impiego come governante nelle case dei ricchi, rivedremo anche Michele Morrone che nel primo film ha recitato nei panni del giardiniere tuttofare Enzo.

Non ci saranno, naturalmente Brendon Sklenar e Amanda Seyfried poiché la loro storia dovrebbe essersi conclusa.

La nuova arrivata sembra essere eccitata all'idea di far parte del progetto e ha commentato la notizia con un post su Instagram nel quale ha riportato una riga del romanzo che introduce il suo personaggio. "Preferirei essere chiamata Signora Garrick", una frase che già mette i brividi.

Nel romanzo The Housemaid's Secret Wendy Garrick è la moglie di un uomo molto benestante, una donna malata e molto misteriosa, che vive nascosta dietro una porta chiusa, una premessa inquietante che ha già acceso la curiosità dei fan di Dunst, interprete talentuosa e versatile, perfetta per il ruolo che le è stato affidato.

Dunst, che da sempre si è distinta per la recitazione in pellicole d'autore, sarà protagonista sul grande schermo nel 2026 col ritorno alla regia di Ruben Östlund, il film The Entertainment System is Down.

Nel 2026 avrà inizio ufficialmente anche la produzione di The Housmaid 2.