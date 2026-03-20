La star americana debutterà nei panni di un'eroina del videogioco nel secondo capitolo cinematografico di Jared Hess atteso in sala per l'estate del 2027. Sui social ha scritto: "Un sogno che diventa realtà"

Manca ancora molto tempo all'arrivo al cinema del sequel di Un film Minecraft, pellicola campione di incassi della stagione 2025, ma è tempo di parlare del cast del nuovo capitolo del franchise, atteso in sala per il 23 luglio 2027.

Nel nuovo film, una produzione ancora senza un titolo ufficiale, ci sarà anche Kirsten Dunst, notizia data in esclusiva da Deadline e confermata anche dall'attrice che ha immediatamente pubblicato un post sul suo profilo Instagram per condividere coi suoi follower la gioia del momento.

"Un sogno che diventa realtà", ha scritto la star che è evidentemente molto felice di avere un ruolo nel prossimo adattamento tratto da una delle saghe videoludiche più amate di sempre.

L'entusiasmo ha contagiato anche gli amici di Hollywood dell'attrice. Da Elle Fanning ad Alson Brie, tutti sono impazienti di vedere la musa di Sofia Coppola nei panni di un'eroina.

Dunst nei panni di un'eroina di Minecraft Kirsten Dunst sarà una delle nuove star del sequel di Un film Minecraft e la stampa statunitense riporta anche i dettagli del suo ruolo nel film.

La quarantatreenne sarà Alex, una delle eroine del videogioco, tra i principali avatar di Minecraft.

Non c'è molto più da dire, al momento, poiché la produzione ha deciso di mantenere il risebo sulla trama, forse perché c'è ancora tempo per l'uscita del film e i realizzatori vogliono tenere qualche asso nella manica.

Dunst si unirà a un cast di protagonisti che hanno già conquistato il pubblico nella passata stagione: nel sequel torneranno le star Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry e Jennifer Coolidge.

Kristen Dunst inserirà nella sua variegata filmografia un ruolo inedito.

Candidata all'Oscar per Il potere del cane, Dunst è reduce dall'esperienza sul set con Channing Tatum per il film drammatico Roofman, e da quella con Alex Garland, regista dell'acclamato Civil War.

In questa stagione tornerà sul grande schermo nell'atteso nuovo film di Ruben Östlund The Entertainment System is Down, una produzione A24 che in Italia arriverà prossimamente con Lucky Red. Approfondimento Un film Minecraft, 6 curiosità sul film

Il successo globale di Un film Minecraft Il sequel di Un film Minecraft vedrà ancora alla regia Jared Hess, anche co-sceneggiatore insieme a Chris Galletta.

Il team di produzione, molto vasto, include anche Jason Momoa.

Forte del quasi miliardo di dollari al botteghino globale, Un film Minecraft anche in Italia ha avuto un'ottima accoglienza, piazzandosi in sesta posizione nella top ten dei film che hanno incassato di più al box office nella stagione 2025.

I fan si aspettano divertimento, spettacolarità e azione dal seguito sul grande schermo, specie adesso che ai beniamini della prima avventura si aggiunge un volto amato di un altro franchise, quello di Spider-Man.

Kirsten Dunst è stata una indimenticabile Mary Jane Watson nei tre film tratti dai fumetti Marvel diretti da Sam Raimi, distribuiti da Sony Pictures.

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