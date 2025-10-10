Un film Minecraft, annunciato il sequel: la data di uscita

Warner Bros. ha svelato il sequel e la data d'uscita del film con Jack Black e Jason Momoa. La scelta del secondo capitolo arriva a seguito del successo ottenuto dal primo adattamento cinematografico del videogioco più venduto di sempre

Un successo tira l’altro, ed è proprio il caso di Un film Minecraft: a pochi mesi dal debutto sul grande schermo del videogioco più amato (e più venduto) di tutti i tempi. Il franchise torna con un sequel che promette di replicare il successo del primo capitolo in un mondo fatto tutto di quadratini e chissà, forse torneremo a vedere di nuovo a vedere sui social video di galline (vere) e popcorn volanti in sala.

Un film Minecraft – il ritorno Secondo quanto riferito da Deadline, gli studios hanno diffuso il calendario con alcuni dettagli sulle prossime “mosse”. Un film Minecraft 2 (titolo ancora non confermato) uscirà nelle sale il 23 luglio 2027. Alla regia ci sarà ancora una volta Jared Hess, che contribuirà anche alla sceneggiatura insieme a Chris Galletta.

Dettagli su trama e cast restano per ora segreti, ma la presenza di Jason Momoa come produttore lascia ipotizzare un suo ritorno anche come attore. La possibilità di esplorare nuovi mondi e introdurre nuovi personaggi è già stata presa in considerazione, ma questo solo il tempo potrà svelarlo.

Minecraft Mania L’adattamento del gioco più venduto di sempre ha registrato 301 milioni di dollari globali in tre giorni, di cui 157 milioni in Nord America. È uno dei migliori debutti dell’anno e il nuovo record per un film tratto da un videogioco, superando Super Mario Bros – Il Film (146 milioni nel 2023). Anche in Italia il film ha dominato le classifiche: 4,75 milioni di euro in tre giorni, miglior apertura del 2025, superando Sonic 3. Complessivamente, il primo capitolo ha incassato 957,8 milioni di dollari a fronte di un budget di 150 milioni venendo poi battuto da Lilo & Stitch.

Amato dal pubblico, bistrattato dalla critica Il pubblico lo ha amato, la critica meno: 48% su Rotten Tomatoes. The Guardian gli ha dato una stella su cinque, definendolo "improvvisato" e "un esercizio cinico di sfruttamento del brand". Molti lo considerano il peggior adattamento videoludico.

La trama, semplice e fedele allo spirito del gioco, segue Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) nel mondo a cubetti dell’Overworld, guidati da Steve (Jack Black). Le critiche – trama debole, personaggi piatti, umorismo banale – ricordano quelle di altri film videoludici, ma la fedeltà al gioco e gli easter egg per i fan sembrano essere la chiave del successo. Approfondimento Lilo & Stitch batte Un Film Minecraft: quasi 1miliardo di $ di incassi

Le origini Minecraft, uscito nel 2011, permette ai giocatori di esplorare un mondo fatto di cubetti e costruire liberamente in quattro modalità di gioco. Creato da Markus “Notch” Persson e sviluppato da Mojang Studios, fu acquistato da Microsoft nel 2014 per 2,5 miliardi di dollari. Con oltre 300 milioni di copie vendute, è il videogioco più venduto di sempre, superando GTA V di 100 milioni di copie.

