Lilo & Stitch batte Un Film Minecraft: quasi 1miliardo di $ di incassi

Mercati chiave

Il dettaglio territoriale conferma un consenso capillare: 66,1 milioni di dollari in Messico, 47,1 nel Regno Unito, 39,8 in Francia, 30,2 in Germania, 25,9 in Spagna, 25,2 in Cina, 19 in Argentina, 18,8 in Australia, 16,3 in Giappone e 15,8 nell’America centrale. In Italia il film risulta il titolo più redditizio del 2025.

Merchandise e streaming

La popolarità di Stitch alimenta un giro d’affari in costante crescita: dai 0,2 miliardi di dollari del 2019 il merchandise legato al personaggio ha toccato i 2,6 miliardi nel 2024. Intanto il classico animato del 2002 e la serie spin‑off hanno superato le 306 milioni di ore viste su Disney+, segno di un appeal trasversale e duraturo.