Lilo & Stitch, il live-action ha superato gli incassi del film animato

Grande successo al botteghino per Lilo & Stitch, il film live-action che sta attirando in sala migliaia di spettatori. Tra i tanti record che la pellicola sta mettendo a segno, c’è anche quello di aver superato nel giro di pochi giorni il film d’animazione originale.

Il remake ha conquistato il box office mondiale, superando nel giro di una manciata di ore l’intero incasso dell’originale del 2002. Un successo lampo che riscrive la storia del franchise. In un panorama cinematografico in cui il successo immediato è spesso riservato solo a pochi titoli dal forte richiamo nostalgico o da campagne promozionali colossali, il remake live-action di Lilo & Stitch ha realizzato un’impresa sorprendente: in appena pochi giorni di programmazione, il film ha già superato l’intero incasso globale del classico animato del 2002, segnando un risultato che neanche le previsioni più ottimistiche avevano ipotizzato. Con questo remake live-action, Disney ha forse trovato non solo una nuova formula vincente, ma anche un alleato inaspettato per riconquistare l’entusiasmo del grande pubblico. In un periodo di incertezze e transizioni, il piccolo alieno blu si rivela protagonista ideale per accompagnare la casa di Burbank verso un futuro di rinnovata fiducia. Il suo ritorno non è solo una celebrazione del passato, ma un ponte autentico verso nuove generazioni di spettatori. E questa volta, tutto lascia pensare che Stitch sia destinato a rimanere sotto i riflettori ancora a lungo…

Un debutto che abbatte ogni record Distribuito nel weekend del Memorial Day, tradizionalmente uno dei più redditizi per il mercato cinematografico statunitense, il nuovo Lilo & Stitch ha immediatamente dimostrato il proprio potenziale commerciale. Il pubblico ha risposto con entusiasmo fin dalle prime proiezioni, permettendo al film di raggiungere, già entro la domenica mattina, 341,7 milioni di dollari a livello globale. Di questi, ben 183 milioni provengono dal mercato nordamericano, mentre il resto arriva dai circuiti internazionali. Si tratta del miglior esordio di sempre per il Memorial Day negli Stati Uniti, un traguardo che rende ancora più clamoroso il superamento dell’incasso totale del film originale, che nel 2002 si era fermato a 273,1 milioni durante l’intera durata nelle sale. Approfondimento Lilo & Stich, la scena post credit del film live action

Disney ritrova la formula del successo Il risultato del nuovo Lilo & Stitch rappresenta una delle operazioni più efficaci tra i remake live-action degli ultimi anni. La pellicola è riuscita a inserirsi nel filone dei grandi successi come Il Re Leone del 2019 e La Bella e la Bestia del 2017, pur mantenendo una propria identità e freschezza. Con un’apertura da 145,5 milioni nei primi tre giorni, il film ha subito superato altri titoli di rilievo come Alice in Wonderland, Aladdin, La Sirenetta e Il Libro della Giungla. In netto contrasto con il recente insuccesso di Biancaneve, che nonostante un budget ingente ha ottenuto risultati modesti, Lilo & Stitch dimostra che il pubblico continua a premiare le operazioni in cui nostalgia e innovazione convivono in equilibrio. Approfondimento Esce al cinema Lilo & Stitch, 5 cose da sapere sul remake live action

Una corsa al miliardo possibile Le proiezioni finanziarie parlano chiaro: se il ritmo attuale dovesse mantenersi anche nella seconda settimana, il film potrebbe ambire a superare la soglia del miliardo di dollari a livello globale. Un risultato che lo renderebbe il primo titolo hollywoodiano del 2025 a raggiungere questo traguardo, in un anno finora piuttosto avaro di successi clamorosi. L’unico film ad aver finora sfondato il tetto del miliardo è stato Ne Zha 2, produzione d’animazione cinese, mentre pellicole molto attese come Minecraft: Il Film hanno progressivamente perso slancio. Approfondimento Lilo & Stitch, il nuovo film live action Disney

Verso il pareggio – e oltre – in tempo record Con un budget produttivo che si aggira attorno ai 100 milioni di dollari, a cui si sommano spese promozionali e di distribuzione per un totale stimato di circa 200 milioni, il punto di pareggio economico per Lilo & Stitch era fissato attorno ai 400 milioni di incasso globale. Considerando che le sale cinematografiche trattengono in media la metà dei ricavi, il film potrebbe coprire tutti i costi già alla fine della prima settimana di uscita, trasformando ogni dollaro guadagnato successivamente in profitto netto per Disney. Approfondimento Lilo & Stitch: le prime immagini del live-action. FOTO

Critica divisa, ma il pubblico incorona il film Mentre la stampa specializzata ha accolto il film con un certo equilibrio tra elogi e perplessità – testimoniato dal 69% di gradimento su Rotten Tomatoes, inferiore all’86% ottenuto dal film originale – è stato il pubblico a decretarne il vero trionfo. Il punteggio del 94% registrato tra gli spettatori, etichettato come “Verified Hot” sulla stessa piattaforma, dimostra un entusiasmo trasversale che ha avuto un impatto diretto sulle performance al botteghino. L’energia emotiva che accompagna la storia e i suoi personaggi, in particolare il carismatico Stitch, ha trasformato la pellicola in un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli. Approfondimento Lilo & Stitch, sostituito l'attore che doveva interpretare David

Stitch, un'icona ritrovata Nel contesto di un 2025 che ha finora offerto poche certezze all’industria cinematografica statunitense, Lilo & Stitch emerge come un inatteso faro di stabilità e successo. Il personaggio protagonista, nato come figura marginale in un’epoca di transizione per Disney, è diventato nel tempo una delle icone più amate e riconoscibili del catalogo, riuscendo ad attraversare generazioni e culture. In questo live-action, Stitch non solo ritorna, ma conquista il centro della scena con una forza nuova, portando con sé una storia che parla di famiglia, appartenenza e identità in maniera autentica e attuale. Approfondimento Lilo & Stitch, Maia Kealoha protagonista del live action Disney

Dalla nostalgia alla popolarità intergenerazionale Il valore commerciale e simbolico del franchise ha radici profonde. Sin dal debutto nel 2002, Lilo & Stitch ha saputo costruire un seguito solido, inizialmente silenzioso ma sempre più presente. La sua ascesa si è confermata anche nelle piattaforme digitali: su Disney+, il tempo di visione dei contenuti legati al personaggio ha superato i 546 milioni di ore, e il solo film originale continua a essere tra i titoli più guardati del catalogo. A ciò si somma un’impennata nelle vendite di merchandising, che nel 2024 ha generato oltre 2,6 miliardi di dollari, tra giocattoli, articoli di moda e oggetti da collezione. L’anima Disney in una creatura imperfetta Dietro l’aspetto bizzarro e il comportamento imprevedibile, Stitch incarna molte delle caratteristiche classiche degli eroi Disney. Come ha osservato Lindsay Hahn, esperta di media presso l’Università di Buffalo, il suo percorso narrativo segue la traiettoria del “ribelle dal cuore d’oro”, capace di trasgredire per amore e protezione. Questo mix di caos e sensibilità lo rende una figura profondamente empatica, specie agli occhi di una generazione in cerca di punti di riferimento emotivi. Il messaggio centrale del film, che celebra le famiglie scelte e l’accoglienza dell’altro, continua a risuonare con forza in un’epoca frammentata come quella attuale. Approfondimento TRAILER Lilo & Stich