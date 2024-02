Lilo & Stitch: le prime immagini del live-action. FOTO

Sono arrivate dal set del live-action di Lilo & Stitch le prime immagini che svelano indiscrezioni e iniziali sguardi sui protagonisti della pellicola.

Gli scatti che nelle scorse ore hanno immortalato tra un ciak e l'altro il remake live-action del film d’animazione della Disney svelano una prima occhiata ai due personaggi principali, quei Lilo e Stitch messi a titolo.

La pellicola è attualmente in produzione e ha l’arduo compito di essere all’altezza del capolavoro d'animazione originale del 2002, un’opera preziosissima grazie a un racconto toccante sulla relazione tra una giovane ragazza hawaiana e il suo compagno alieno.

Il remake live-action è diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright, ispirato alla sceneggiatura originale di Chris Sanders e Dean DeBlois.

Il progetto ha come obiettivo quello di riproporre in una nuova veste la storia commovente del legame tra una giovane ragazza di nome Lilo e il suo amico alieno Stitch, noto anche come Experiment 626.

Per ora una data di uscita ufficiale per il live-action di Lilo & Stitch non è stata ancora annunciata, però i fan non stanno più nella pelle.



Potete guardare le prime immagini del live-action Lilo & Stitch in fondo a questo articolo.