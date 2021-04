Il protagonista della pellicola incentrata su un batterista che scopre di essere condannato a perdere l'udito non è famoso solo per film e serie tv, ma anche come rapper e attivista

Nonostante quest’anno in molti diano per scontato l’Oscar postumo a Chadwick Boseman ( FOTO ), visto per un’ultima volta su grande schermo in Ma’ Rainey’s Black Bottom, il protagonista di Sound of Metal ha le sue buone chance di vincere. In attesa di scoprire il verdetto dell’Academy in diretta su Sky, ecco spiegato in breve chi è Riz Ahmed .

Ahmed è candidato per la sua eccezionale performance in Sound of Metal , film d’esordio di Darius Marder che ha ricevuto numerose nomination agli Academy Awards 2021, per il Miglior film, il Miglior attore protagonista, il Migliore attore non protagonista con Paul Raci, la Migliore sceneggiatura originale, il Miglior montaggio e il Miglior sonoro.

Quest’anno, già solo al momento delle candidature, gli Academy Awards hanno vissuto una serie di storiche “prime volte” . Ebbene, se, al momento di annunciare il vincitore dell’ Oscar come Miglior attore protagonista , venisse chiamato il nome di Riz Ahmed , ci troveremmo di fronte a un nuovo, significativo precedente: sarebbe infatti la prima volta nella storia dell’Academy in cui un musulmano riceve la statuetta come miglior interprete.

Come solista, Riz Mc ha al suo attivo due album: il primo, uscito nel 2011, si intitolava Microscope, mentre nel 2020 è uscito con The Long Goodbye. Nel mentre Ahmed ha anche dato vita al duo hip hop Swet Shop Boys assieme a Heems, con il quale ha pubblicato un disco intitolato Cashmere.

Nato il 1° dicembre del 1982 a Wembley da genitori pakistani, Riz Ahmed si è dedicato alla carriera da attore solo dopo essersi laureato in Filosofia, Politica ed Economia a Oxford. Per lui, però, la recitazione è soltanto una parte del proprio percorso artistico, perché già negli anni giovanili Riz si distingue come mc, partecipando con ottimi risultati a varie rap battle e facendosi conoscere sulle radio pirata e indipendenti.

Riz Ahmed, la carriera al cinema e in tv

approfondimento

Chi è Lee Isaac Chung, regista di Minari candidato agli Oscar 2021



Parallelamente alla musica, Riz Ahmed dà il via alla sua carriera da attore nel 2006, peraltro in grande stile, prendendo parte al film di denuncia The Road to Guantamano di Michael Winterbottom, in cui interpreta Shafiq Rasul, parte dei cosiddetti Tipton Three, il trio di cittadini britannica vittima di detenzione extragiudiziale da parte degli Stati Uniti, perché sospettati di terrorismo.



Riz ha così una prima occasione per dimostrare le sue doti da interprete e cominciaa lavorare sia al cinema, che in televisione. Negli anni seguenti prende parte alle serie tv Dead Set e Wired, mentre al su grande schermo lo vediamo in Rage di Sally Potter, Four Lions di Chris Morris e Il principe del deserto di Jean-Jacques Annaud.



Arrivano anche i primi ruoli da protagonista: nel 2012 Mira Nair lo vuole nel thriller politico Il fondamentalista riluttante, in cui recita al fianco di Kate Hudson e Kiefer Sutherland. Nel 2015 è ne Lo sciacallo – Nightcrawler di Dan Gilroy, ma è il 2016 il momento della vera svolta.



In questa “ottima annata” Riz Ahmed prende parte a due blockbuster come Jason Bourne di Paul Greengrass, nel ruolo di Aaron Kalloor, e Rogue One: A Star Wars Story, nella parte di Bodhi Rook, entrando così a far parte di due delle saghe cinematografiche di maggior successo di sempre.



Come se non bastasse, è protagonista di The Night Of, in cui interpreta Nasir Khan. La sua performance gli vale una candidatura ai Golden Globe e la vittoria (ai danni di rivali del calibro di Robert De Niro, Benedict Cumberbatch, John Turturro, Ewan McGregor e Geoffrey Rush) agli Emmy come Miglior attore in una miniserie o film tv. Fra l’altro, Riz Ahmed è il primo musulmano ad accaparrarsi questo prestigioso riconoscimento.



In seguito a questa consacrazione, Riz viene arruolato da Jacques Audiard nel western I fratelli Sisters e da Ruben Fleischer in Venom, pellicola che segue la genesi del nemico per eccellenza di Spider-Man, in cui gli tocca l’onere e l’onore di interpretare il villain Carlton Drake/Riot.