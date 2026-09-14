Digger, la falsa teoria del musical con Tom Cruise conquista il web

La rete ha trasformato il nuovo film di Alejandro González Iñárritu in un presunto musical nascosto. Ma due fonti vicine alla produzione hanno smentito l’ipotesi: la pellicola sarà una commedia nera satirica, non un film musicale

Il trailer finale di Digger ha alimentato una singolare teoria online: Tom Cruise potrebbe mettersi a cantare nel suo prossimo film. Alcuni spettatori hanno analizzato ogni dettaglio delle immagini promozionali, individuando movimenti, scenografie e inquadrature che sembravano richiamare il linguaggio dei musical teatrali.

La voce si è diffusa rapidamente sui social, fino a diventare una vera e propria “cospirazione” cinematografica. Tuttavia, secondo due fonti vicine alla produzione citate dal magazine statunitense Variety, il film non contiene numeri musicali nascosti. L’atmosfera teatrale del trailer sarebbe quindi il risultato dello stile visivo scelto dal regista, non l’indizio di una svolta canora.

La teoria del “Cruisical”

A rafforzare l’ipotesi sono state soprattutto alcune immagini del trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo). In una scena, Tom Cruise appare su una piattaforma rotante, elemento spesso associato agli allestimenti dei musical dal vivo. Altri spettatori hanno notato comparse con la bocca spalancata, come se stessero cantando una canzone.

Il 10 settembre 2026 anche lo scrittore Jason Pargin ha contribuito alla discussione sui social, osservando come gli studios abbiano talvolta scelto di nascondere gli elementi musicali nei trailer per non allontanare il pubblico generalista.

La teoria si è collegata a una tendenza già osservata con film come Wonka e il remake di Mean Girls, le cui campagne promozionali avevano inizialmente ridotto o nascosto la componente musicale. Nel caso di Digger, il coinvolgimento di attori con esperienze nella musica, come Riz Ahmed, ha aggiunto ulteriore materiale alle speculazioni.

La smentita: nessun musical nascosto

La conferma arrivata da fonti vicine al progetto ha però chiuso il caso. Digger non sarà un musical, ma una commedia nera dai toni assurdi e fortemente cinici.

Cruise interpreta Digger Rockwell, un potentissimo e ricchissimo magnate del petrolio che provoca involontariamente una catastrofe ecologica in Groenlandia. Di fronte al disastro, il protagonista avvia una campagna pubblicitaria disperata e dominata dall’ego, cercando di presentarsi come il grande salvatore dell’umanità.

La storia ruota quindi attorno alla rovina ambientale, alla manipolazione dell’opinione pubblica e all’incapacità del protagonista di riconoscere le proprie responsabilità.

Il ritmo secondo Tom Cruise

Anche se non ci saranno coreografie o canzoni, il ritmo ha avuto un ruolo importante nella lavorazione. In un’intervista a Empire, Cruise ha raccontato che Alejandro González Iñárritu gli ha letto personalmente l’intera sceneggiatura durante diversi incontri.

"Voglio che sia lo sceneggiatore a leggermi la sua idea, perché così posso capire dove stiamo andando", ha spiegato l’attore. "Stiamo esplorando i ritmi e io sento il mondo. Sono letteralmente uno spettatore. Voglio ascoltare la sua voce, capire e vedere il mondo come lo vede lui".

È proprio questa attenzione al ritmo, insieme alla costruzione visiva molto elaborata, ad avere probabilmente contribuito alla nascita della teoria del musical.

Un film ambizioso e una trasformazione radicale

Con un budget stimato di 125 milioni di dollari, Digger segna il ritorno di Iñárritu al cinema in lingua inglese dopo The Revenant. Il regista ha lavorato nuovamente con il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, tre volte vincitore dell’Oscar.

Il film è stato girato in pellicola ad alta risoluzione nel formato VistaVision, che utilizza il fotogramma in senso orizzontale per ottenere immagini più ampie rispetto alla pellicola tradizionale. Le scenografie imponenti e i movimenti di macchina molto accentuati hanno contribuito a creare un’estetica quasi teatrale.

Tom Cruise, inoltre, ha abbandonato l’immagine dell’eroe d’azione per interpretare un magnate dell’energia invecchiato e corpulento. Il personaggio è stato costruito attraverso protesi facciali, trucco e una trasformazione fisica ideata dal premio Oscar Kazu Hiro.