Javier Bardem, Premio alla Carriera alla Festa di Roma 2026

L'attore spagnolo riceverà il Premio alla Carriera durante la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il riconoscimento sarà consegnato dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Bardem presenterà inoltre El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, tra i titoli inseriti nella sezione Best of 2026
Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera nel corso della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Cinema per Roma.
Il riconoscimento è stato assegnato dal presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga.
La consegna del premio affidata a Paolo Sorrentino
A consegnare il Premio alla Carriera sarà il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.
Bardem è tra gli attori spagnoli più noti del panorama internazionale. Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi come Joel ed Ethan Coen, Woody Allen, Sam Mendes, Denis Villeneuve, Julian Schnabel, Aaron Sorkin e Alejandro Amenábar.
Nel 2008 ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen.
Approfondimento
Penélope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO
Alla Festa anche El ser querido di Rodrigo Sorogoyen
In occasione della manifestazione romana, Bardem presenterà al pubblico la proiezione di El ser querido, diretto da Rodrigo Sorogoyen.
Il film sarà proposto nella sezione Best of 2026 della Festa del Cinema di Roma. Presentato al Festival di Cannes, vede Bardem nel ruolo di Esteban Martínez, regista segnato da un passato caratterizzato da violenza ed eccessi.
Javier Bardem, i migliori film e serie tv. FOTO
Da Max Cady, il terrificante villain della miniserie Apple TV+ Cape Fear, a ruoli che hanno segnato la storia del cinema: Javier Bardem è uno degli attori più versatili e magnetici della sua generazione. Dal killer imperturbabile di Non è un paese per vecchi al poeta di Prima che sia notte, dal Raoul Silva di Skyfall al Re Tritone di La Sirenetta, ripercorriamo i suoi film e le sue serie tv più memorabili