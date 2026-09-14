Javier Bardem, Premio alla Carriera alla Festa di Roma 2026

Cinema

Da Max Cady, il terrificante villain della miniserie Apple TV+ Cape Fear, a ruoli che hanno segnato la storia del cinema: Javier Bardem è uno degli attori più versatili e magnetici della sua generazione. Dal killer imperturbabile di Non è un paese per vecchi al poeta di Prima che sia notte, dal Raoul Silva di Skyfall al Re Tritone di La Sirenetta, ripercorriamo i suoi film e le sue serie tv più memorabili