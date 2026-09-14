Justin Bieber, l'ottavo anniversario di matrimonio con Hailey Bieber

Justin Bieber e Hailey Bieber hanno festeggiato l’ ottavo anniversario di matrimonio . “Otto anni all’infinito. Nuovi inizi. Ti amo tesoro buon anniversario”, ha scritto il cantante, 32 anni, nella didascalia di una serie di foto Instagram dove gioca a biliardo con la moglie, 29 anni. Nella prima immagine, la modella è china sul tavolo da biliardo con una stecca in mano, mentre il marito le sta accanto. Nello scatto successivo, la coppia si scambia un bacio, mentre nella terza e nella quarta foto, Justin predispone le palle prima della partita, sempre sotto lo sguardo della moglie. “Otto anni”, ha scritto Hailey nelle Story Instagram, dove ha ricondiviso il post. La modella ha anche lasciato un commento sulla pagina del cantante: “Otto anni in cui sono stata pessima a giocare a biliardo”, ha scritto, corredando le parole con emoji di faccine sorridenti e occhi a cuore.

LA STORIA D'AMORE

Le prime voci su una possibile relazione tra Justin Bieber e Hailey Bieber erano iniziate nel 2014. Nel 2016 era arrivata la conferma ufficiale. Nello stesso anno, però, la coppia si era lasciata, per poi tornare insieme nel giugno 2018. Nel settembre dello stesso anno i due si erano sposati con rito civile a New York e, un anno dopo, si erano scambiati per la seconda volta le promesse nuziali nella Carolina del Sud. Nell’agosto 2024 hanno accolto il loro primo figlio, Jack Blues, che ora ha 2 anni. All’inizio di settembre 2026, la coppia ha posato per un servizio fotografico sul primo numero della rivista WYouth. Lo scorso giugno, in occasione della Festa del Papà, Hailey aveva celebrato il marito: “Avete mai visto due teste così simili?”, aveva scritto nelle Story Instagram, dove aveva pubblicato una foto nella quale Justin si concentrava sui tasti in compagnia del figlio. Lo scorso luglio, poi, la modella aveva pubblicato un selfie con il marito per celebrare l’anniversario del loro fidanzamento ufficiale con una foto in bianco e nero dove si baciavano e le emoji degli anelli erano accompagnate dalla didascalia “otto anni”. Nelle scorse settimane, inoltre, la coppia è stata ospite delle nozze tra Finneas (il fratello maggiore di Billie Eilish, che ha officiato la cerimonia) e Claudia Sulewski al San Ysidro Ranch di Montecito, in California. Justin aveva pubblicato su Instagram alcune foto della festa all’aperto, che aveva incluso selfie in primo piano con Hailey, mentre entrambi erano seduti insieme di fronte a uno splendido scenario di montagna. Sul fronte della carriera musicale, invece, all’inizio del 2026 il cantante ha ricoperto per la prima volta il ruolo di artista principale del festival Coachella, dove si è esibito nei brani tratti dai suoi album Swag e Swag II e in altri grandi successi. L’artista ha poi pubblicato l’album live in 22 tracce Swag Live From Coachella (Weekend I), al quale hanno partecipato ospiti altrettanto noti come The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon e Mk.gee. Ora, invece, è il tempo di festeggiare il legame con Hailey, che sembra essere decisamente saldo e proiettato, ancora una volta, verso un futuro condiviso e pieno d’amore.