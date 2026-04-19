Coachella 2026, Billie Eilish a sorpresa sul palco con Justin Bieber

Secondo weekend di Coachella, e tante sorprese. Una su tutte nel set di Justin Bieber. Durante "One Less Lonely Girl" una ragazza piuttosto emozionata è salita sul palco avvicinandosi alla sedia simbolo della canzone. Una giacca della tuta blu, una coda nascondevano il suo volto ma, appena seduta, il segreto è stato svelato: Billie Eilish! L’artista, da sempre fan di Bieber, è stata la "One Less Lonely Girl" della serata. Ma non è stata la sola sorpresa del giorno 2 del W2 del Festival di Indio. Il racconto

Non smetteremo mai di ripeterlo: a Coachella la lineup è fissa per entrambi i weekend, ma c’è sempre qualcosa di inaspettato. E le sorprese non mancano mai. Ma proprio mai. È successo anche nel set di Justin Bieber, headliner attesissimo di questa nuova edizione del Festival. Se nel primo fine settimana l’idea dell’artista di portare dal vivo le nuove canzoni e di scegliere da YouTube alcuni brani del passato da cantare con il pubblico aveva destato un po’ di critiche, nel secondo weekend tutti stavano aspettando quel momento. E si è visto.

L'abbraccio con Billie Eilish su "One Less Lonely Girl"

Bieber ha iniziato la parte del set dedicata alla sua storia con One Time, per poi proseguire con U Smile e Up, uno dei momenti più emozionanti si è vissuto con il brano One Less Lonely Girl. La canzone, che Bieber ha cantato anche al suo matrimonio e l’ha dedicata alla moglie Justin Bieber, ha da sempre una caratteristica: dedicarla a una ragazza. In ogni data dal vivo in cui Bieber l’ha cantata, infatti, una ragazza veniva scelta dal pubblico, saliva sul palco e, seduta davanti all’artista, riceveva questa dedica. Spesso con dei fiori. È sempre stato un tratto distintivo di questo brano e di Bieber stesso che, anche a Coachella, ha rispettato la tradizione. Con una fan molto speciale. Appena si sono sentite le prime note di One Less Lonely Girl, infatti, una ragazza ha iniziato a salire sul palco, visibilmente emozionata: capelli scuri raccolti in una coda, la giacca di una tuta nascondevano la vera identità della fan. Poco dopo, il mistero è stato svelato: Billie Eilish! Felicissima, incredula, senza parole, anche se il suo volto parlava da solo. Un abbraccio tra i due artisti ha chiuso un’immagine bellissima che, senza alcun dubbio, ha reso la serata per tutti i presenti ancora più speciale.

Le altre sorprese del concerto di Justin Bieber: Big Sean, Dijon, SZA, Sexyy Red

Ma non è stata l’unica sorpresa del concerto di Justin Bieber: per As Long As You Love Me e No Pressure è arrivato Big Sean, Dijon ha cantato Devotion mentre SZA ha duettato con Bieber su Snooze. Daisies, e uno spettacolo di fuochi d’artificio, hanno concluso uno show indimenticabile, di cui a lungo si continuerà a parlare.