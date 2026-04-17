Look Coachella 2026, i più belli di quest'anno tra star e street style

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A TUTTO CROCHET - Da quando il Coachella Valley Music & Arts Festival è diventato meta ambitissima dagli appassionati di musica ma anche dei maniaci dello stile, i capi lavorati all'unicinetto, tornati alla ribalta nell'edizione 2026, sono diventati il vero must have della kermesse. Perché combinano perfettamente sensualità (svelano il corpo tra le aperture), romanticismo e vintage style (che fa tanto selvaggio West e si addice alla location) e originalità (molti sono realizzati a mano e sono assemblati con vecchi centrini).

Festival Coachella 2026, date, lineup degli artisti e cosa sapere: la guida