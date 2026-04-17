Look Coachella 2026, i più belli di quest'anno tra star e street style

Look Coachella 2026, i più belli visti quest'anno tra star e street style. FOTO
Il Festival dell'Empire Polo Club di Indio, si sa, è un evento che coniuga musica e stile e il giusto outfit contribuisce a vivere un'esperienza perfetta. L'edizione 2026 ha riportato in primo piano una certa nostalgia per gli stili degli anni Dieci. Crochet, frange e pelle sono tornati per restare, nell'anno in cui l'estetica western domina il guardaroba anche in città. Il make-up è di nuovo bold, con tanto di glitter e polveri iridescenti
A cura di Vittoria Romagnuolo