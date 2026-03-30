Moda, 20 tendenze per la Primavera/Estate 2026 dalle sfilate. FOTO

Moda, 20 tendenze per la Primavera/Estate 2026 dalle sfilate da indossare adesso. FOTO
Il guardaroba dei prossimi mesi sarà espressione del bisogno di uno stile forte e personale, introdotto dai maggiori creativi del mondo su tutte le passerelle, da Parigi a New York. Via libera al mix delle stampe, alle asimmetrie, ai drappeggi e alle texture artigianali. I pois rubano la scena ai fiori. Gli abiti monocromatici tornano ad essere oggetto del desiderio. Dai social alle sfilate, ecco i trend principali, i pezzi chiave e le ossessioni cromatiche da indossare subito
A cura di Vittoria Romagnuolo