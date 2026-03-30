Moda, 20 tendenze per la Primavera/Estate 2026 dalle sfilate. FOTO

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TRASPARENZE - Pvc e plexiglass sono materiali molto utilizzati negli ultimi anni e sono protagonisti anche delle collezioni per il 2026. Gli stilisti hanno proposto sia capi in vinile da indossare che accessori d'effetto per la prossima estate. Questa clutch trasparente e spruzzata di colore è apparsa in sfilata da Loewe.