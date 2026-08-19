Way Out West, i Nu Genea conquistano la Svezia con lo show a Göteborg

L’edizione 2026 del Way Out West ha registrato il tutto esaurito. Protagonisti numerosi artisti, tra i quali Zara Larsson, Agnes, Fanny Avonne, Veronica Maggio, i The Hives, Lily Allen, Lorde, Moby, i The Cure e i Gorillaz. Presente anche il duo italiano Nu Genea, formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Venerdì 14 agosto i Nu Genea, formati da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, si sono esibiti al Way Out West, il celebre festival diffuso in programma a Göteborg tra il polmone verde Slottsskogen e i vari locali della città. Dal 13 al 15 agosto la città scandinava ha ospitato alcuni dei grandi protagonisti della scena internazionale: da Zara Larsson ad Agnes passando per i Gorillaz, Florence + The Machine, Lily Allen e Sombr.

way out west, l’esibizione dei nu genea Grande successo per l’edizione 2026 del Way Out West, completamente sold out per la prima volta nei suoi diciannove anni di storia. Nel corso del tempo il festival svedese ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare uno degli appuntamenti musicali più attesi e popolari a livello internazionale. L’evento, declinato tra i palchi allestiti all’interno del parco Slottsskogen per gli eventi diurni e i locali della città per quelli notturni, ha attirato decine di migliaia di spettatori. La line up del festival ha potuto contare su alcuni dei protagonisti assoluti della scena musicale svedese e internazionale. Per quanto riguarda i nomi nazionali, citiamo Zara Larsson, Agnes, Fanny Avonne, Lykke Li, i Terra, Veronica Maggio, Yaeger e i The Hives. Spazio anche a Lily Allen, Lorde, Moby, i The Cure, i Gorillaz, i Florence + The Machine, Sombr e Rochelle Jordan. Inoltre, il palco del parco Slottsskogen ha ospitato il duo Nu Genea, attualmente tra le realtà italiane più apprezzate a livello internazionale con oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify. Tra i brani più ascoltati troviamo Sciallà, Marechià e Tienaté. Approfondimento I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson

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La formazione, composta da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, ha conquistato il pubblico commentando l’esibizione all’ANSA: “È un onore poter suonare su un palco del genere e trovare persone che si mettono a ballare la nostra musica; in alcuni casi pur non conoscendola, visto che ovviamente ci saranno state persone venute lì per altri artisti che incuriositi dalla musica sono rimasti ad ascoltarci”. La prossima edizione del Way Out West si terrà dal 12 al 14 agosto 2027. Al momento massimo riserbi sui nomi dell'attesa line up, non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Approfondimento Perché i Nu Genea sono il nuovo fenomeno, oltre il singolo Sciallà