Prime Video mostra per la prima volta i protagonisti dell'adattamento televisivo della popolare saga dell'autrice irlandese, diventata un fenomeno anche grazie a BookTok. Le prime immagini ritraggono Nancy Surridge nei panni di Shannon Lynch e Conor Sánchez in quelli di Johnny Kavanagh, al centro di una storia d'amore adolescenziale ambientata in un prestigioso college irlandese. La serie è attualmente in produzione e arriverà sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Prime Video mostra per la prima volta i protagonisti di Boys of Tommen, adattamento televisivo della popolare saga dell'autrice irlandese Chloe Walsh, diventata un fenomeno anche grazie a BookTok. Le prime immagini ritraggono Nancy Surridge nei panni di Shannon Lynch e Conor Sánchez in quelli di Johnny Kavanagh, al centro di una storia d'amore adolescenziale ambientata in un prestigioso college irlandese. La serie è attualmente in produzione e arriverà sulla piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in oltre 240 Paesi e territori. L'adattamento porta sullo schermo il mondo narrativo creato da Walsh, partendo dai primi due romanzi della serie, Binding 13 e Keeping 13. Al centro ci sono due ragazzi apparentemente molto diversi: Johnny Kavanagh è una giovane promessa del rugby, vicino a trasformare il proprio talento in una carriera professionistica, mentre Shannon Lynch è una studentessa introversa e particolarmente riservata che arriva al Tommen College di Ballylaggin, in Irlanda. Le prime immagini ufficiali sono state presentate durante Obsessed Retreat: Class of '26, evento immersivo di due giorni organizzato da Prime Video nelle Alpi, in Germania. Il progetto era stato annunciato all'inizio dell'anno e si trova ora nella fase di produzione.

Shannon e Johnny, due vite molto diverse La relazione tra Shannon e Johnny costituisce il cuore della serie. Lei è la nuova arrivata nel prestigioso istituto e porta con sé una situazione familiare difficile. Lui è invece uno degli studenti più popolari, oltre che una promessa del rugby, ma nasconde un problema che potrebbe compromettere il suo futuro sportivo. I due iniziano a costruire un rapporto segreto e sempre più intenso. Dietro le rispettive apparenze, entrambi devono affrontare problemi che li mettono alla prova. La loro storia diventa così anche un percorso attraverso il quale i due ragazzi cercano di sostenersi e, in qualche modo, salvarsi a vicenda. Approfondimento Joel Dicker ha annunciato serie tv dal suo libro L’enigma della camera

Il cast della serie A interpretare i due protagonisti sono Nancy Surridge, nel ruolo di Shannon Lynch, e Conor Sánchez, chiamato a vestire i panni di Johnny Kavanagh. Nel cast principale figurano inoltre James O'Donoghue come Joey Lynch, Sophie McGibbon come Aoife Molloy, Amelia May come Claire Biggs, John Hewson come Gerard Gibson, Indy Lewis come Lizzie Young, Alex Dunne come Hugh Biggs, Dixie Egerickx come Katie Wilmot e Jamie Schneider come Patrick Feely. Completano il gruppo Daisy Jacob, nei panni di Bella Wilkinson, Jonathan Heed come Cormac Ryan, Cathal Ó Síocháin come Ronan McGarry, James Craven come Pierce O'Neill e Lewis Brophy come Podge. Approfondimento Boys of Tommen, le prime foto della serie tv

Anche gli adulti avranno un ruolo nella storia La serie dedica spazio anche alle famiglie dei giovani protagonisti. Eoin Macken interpreta Teddy Lynch, Róisín Gallagher è Marie Lynch, Amy Huberman veste i panni di Edel Kavanagh, Jonathan Forbes interpreta John Snr e Tristan Heanue è Tony Molloy. A loro si aggiungono Harvey Moloney e Cobhan O'Brien, rispettivamente nei ruoli di Ollie Lynch e Tadhg Lynch, i fratelli minori di Shannon. Le scelte degli adulti avranno un peso sulle vicende dei ragazzi e contribuiranno a definire il percorso dei protagonisti. Approfondimento Spider-Noir, Prime Video cancella la serie dopo una sola stagione

Dai libri alla serie Prime Video La prima stagione è stata affidata all'adattamento di Poppy Cogan, già autrice di A Good Girl's Guide to Murder, e prenderà come riferimento i primi due romanzi della saga di Chloe Walsh: Binding 13 e Keeping 13. La produzione è curata dallo studio indipendente internazionale wiip in collaborazione con Amazon MGM Studios, mentre Metropolitan si occupa dei servizi di produzione locale. Cogan è anche executive producer insieme a Chloe Walsh, autrice dei romanzi, Paul Lee, Hope Hartman e Sean Flanagan per wiip, Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman e Annika Patton per Temple Hill e Greg Brenman e Deena Butt per Drama Republic. Carla Stronge è la casting director e Ingrid Goodwin ricopre il ruolo di Series Producer. Alla regia Brendan Canty La regia è affidata a Brendan Canty, regista candidato ai VMA e già dietro la macchina da presa di Christy. Il progetto nasce dunque dall'incontro tra una saga letteraria diventata un fenomeno internazionale e una produzione televisiva pensata per un pubblico globale. Prime Video ha infatti inserito Boys of Tommen nella propria crescente offerta di serie internazionali scripted tratte da opere letterarie. Approfondimento Elle, arriva serie tv prequel de La rivincita delle bionde: curiosità

Quando arriva Boys of Tommen Al momento Prime Video non ha comunicato una data precisa per il debutto. La serie sarà distribuita in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Le prime immagini ufficiali (che vi mostriamo di seguito) permettono intanto di vedere per la prima volta Nancy Surridge e Conor Sánchez nei ruoli di Shannon e Johnny, offrendo un primo assaggio dell'adattamento televisivo della saga di Chloe Walsh.

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