Spider-Noir, Prime Video cancella la serie dopo una sola stagione

La serie con Nicolas Cage nei panni di un investigatore-supereroe nella New York degli anni Trenta non avrà un seguito. Nonostante ottime recensioni e undici candidature agli Emmy, Prime Video ha deciso di non rinnovare: a pesare sarebbero stati i costi altissimi a fronte di ascolti solo discreti
Si chiude dopo un solo capitolo l'avventura di Spider-Noir. Prime Video ha scelto di non proseguire con una seconda stagione della serie interpretata da Nicolas Cage, arrivata sugli schermi lo scorso maggio con otto episodi.
Una decisione inattesa
Una decisione presa proprio mentre il titolo si apprestava a vivere il weekend degli Emmy, ai quali si presentava con undici candidature, il bottino più ricco tra tutte le produzioni della piattaforma nell'ultimo anno.
Il verdetto sorprende soprattutto perché l'accoglienza era stata calorosa: la serie aveva conquistato la critica e gran parte del pubblico, con valutazioni molto alte sui principali portali di recensioni. Anche i numeri di partenza non erano stati deludenti, con un buon piazzamento nelle classifiche di visione statunitensi nelle prime settimane.
A far pendere l'ago della bilancia, però, sarebbe stato il rapporto tra spesa e resa. La produzione era particolarmente onerosa - tra le altre cose, ogni episodio era stato realizzato sia a colori sia in bianco e nero, in linea con l'estetica noir del racconto - e i risultati di ascolto, pur solidi, non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l'investimento richiesto da un eventuale seguito.
Cosa succede ora e la reazione di Nicolas Cage
La buona notizia per chi ha seguito la serie è che la prima stagione racconta una storia in gran parte compiuta, lasciando solo pochi fili in sospeso: l'addio, dunque, non lascia lo spettatore del tutto a mani vuote. Ambientata in una New York alternativa degli anni Trenta, la vicenda seguiva Ben Reilly, investigatore privato segnato dal proprio passato e unico eroe della città, in un adattamento dal fumetto Marvel dedicato al personaggio.
Interpellato sulla possibilità di un ritorno, Nicolas Cage ha mantenuto un atteggiamento sereno, sottolineando come il progetto funzioni comunque così com'è e come tutti abbiano raggiunto l'obiettivo che si erano posti, a prescindere da un secondo capitolo.
La chiusura di Spider-Noir non segna comunque la fine della collaborazione tra la piattaforma e Sony, nata per portare sullo schermo i personaggi Marvel controllati dallo studio. L'intesa, infatti, prosegue: sono allo studio diversi progetti e uno di questi sarebbe vicino a ricevere il via libera ufficiale, anche se i dettagli restano per ora riservati.