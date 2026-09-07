Spider-Noir, Prime Video cancella la serie dopo una sola stagione

La serie con Nicolas Cage nei panni di un investigatore-supereroe nella New York degli anni Trenta non avrà un seguito. Nonostante ottime recensioni e undici candidature agli Emmy, Prime Video ha deciso di non rinnovare: a pesare sarebbero stati i costi altissimi a fronte di ascolti solo discreti

Si chiude dopo un solo capitolo l'avventura di Spider-Noir. Prime Video ha scelto di non proseguire con una seconda stagione della serie interpretata da Nicolas Cage, arrivata sugli schermi lo scorso maggio con otto episodi.

Una decisione inattesa

Una decisione presa proprio mentre il titolo si apprestava a vivere il weekend degli Emmy, ai quali si presentava con undici candidature, il bottino più ricco tra tutte le produzioni della piattaforma nell'ultimo anno.

Il verdetto sorprende soprattutto perché l'accoglienza era stata calorosa: la serie aveva conquistato la critica e gran parte del pubblico, con valutazioni molto alte sui principali portali di recensioni. Anche i numeri di partenza non erano stati deludenti, con un buon piazzamento nelle classifiche di visione statunitensi nelle prime settimane.

A far pendere l'ago della bilancia, però, sarebbe stato il rapporto tra spesa e resa. La produzione era particolarmente onerosa - tra le altre cose, ogni episodio era stato realizzato sia a colori sia in bianco e nero, in linea con l'estetica noir del racconto - e i risultati di ascolto, pur solidi, non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l'investimento richiesto da un eventuale seguito.