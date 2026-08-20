Parish, Nicolas Cage protagonista del film thriller post-apocalittico

L'attore interpreterà uno degli ultimi sopravvissuti a un’apocalisse nucleare e combatterà contro un’orda di feroci cannibali
Nicolas Cage interpreterà uno degli ultimi sopravvissuti a un’apocalisse nucleare e combatterà contro un’orda di feroci cannibali nel nuovo film thriller d’azione Parish. Come recita la sinossi ufficiale, la pellicola, ambientata 30 anni dopo l’apocalisse nucleare, vedrà l’attore nei panni di "un sopravvissuto indurito dalla vita, che è riuscito a rimanere in vita con i suoi cani da attacco altamente addestrati seguendo una regola inviolabile: non far mai varcare il cancello a nessuno. Questa regola lo ha tenuto in vita per tre decenni. Ma quando una donna disperata con un neonato in braccio appare fuori dal suo rifugio, Parish è costretto a scegliere tra la compassione e la sopravvivenza. La sua decisione espone il rifugio che ha impiegato anni a costruire e lo mette nel mirino di una banda di cannibali spietati che si avvicinano dalla terra desolata. Con il suo complesso super attrezzato sotto assedio e il suo passato che finalmente lo raggiunge, Parish è costretto a una brutale lotta per proteggere tutto ciò che gli è rimasto”. Lo sceneggiatore e regista Adam Sigal (già autore e regista della commedia thriller Nandor Fodor and the Talking Mongoose di Simon Pegg del 2023, nonché produttore del film di fantascienza Slingshot del 2024) firmerà il progetto, che dovrebbe iniziare le riprese in Minnesota nel mese di ottobre. Joel Shapiro di MagiCity Studios (Gunner e Killerman) produrrà il film insieme a Steven Tyler Sahlein (L’avvocato del diavolo). Mark Holder e Christine Holder produrranno per Wonder Street, mentre Concourse Media di Matthew Shreder sarà produttrice esecutiva e finanzierà il progetto insieme ad Archetype Media Finance. Il direttore della fotografia sarà il veterano David Tattersall (Star Wars: Episodi I, II e III, Il miglio verde, Tomb Raider e Air e Next, questi ultimi due entrambi con Nicolas Cage).
"IMPREVEDIBILITÀ E INTENSITÀ EMOTIVA"
"Parish ha una portata e un prestigio che lo distinguono immediatamente dalla massa, con tutti gli ingredienti di un vero evento cinematografico", ha dichiarato Matthew Shreder, CEO di Concourse Media. "Nic Cage è un attore incredibile e senza paura, con un gruppo straordinario di cineasti al suo fianco, tutti impegnati a realizzare un thriller di sopravvivenza sofisticato, un evento cinematografico pensato per un pubblico globale”. Il produttore Joel Shapiro ha aggiunto: "Adam ha creato un mondo selvaggio, cinematografico e incredibilmente viscerale, ma ciò che ci ha attratto di Parish è stata l'umanità che si cela al di sotto. Nick Cage porta con sé un'imprevedibilità e un'intensità emotiva che lo rendono perfetto per questo personaggio. E costruire questo mondo insieme ad artisti come David Tattersall è incredibilmente emozionante. Stiamo affrontando questo progetto come un'esperienza cinematografica fin dalle fondamenta”.
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LA CARRIERA
Nato nel 1964 in California, Nicolas Cage è figlio di August Coppola, il fratello del celebre regista Francis Ford Coppola. Per evitare sospetti su possibili favoritismi nei suoi confronti, all’inizio della carriera l'attore ha cambiato il cognome. Negli anni Ottanta ha debuttato nel cinema, ma la svolta è arrivata con il film Via da Las Vegas (1995), per il quale ha vinto il premio Oscar come Miglior attore. È apparso in oltre cento film, compresi Face/Off – Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Il mandolino del capitano Corelli (2001), Il mistero dei Templari – National Treasure (2004) e i più recenti Pig – Il piano di Rob (2021), Il talento di Mr. C (2022), Renfield (2023) e Longlegs (2024). Ha recentemente recitato nel film Madden e nella serie tv live-action Spider-Noir.
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Nato il 7 gennaio 1964 e nipote di Francis Ford Coppola (il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola), è uno degli attori più controversi di Hollywood: spesso criticato, ma molto amato. Artista versatile, è apparso in oltre cento film, cimentandosi in generi molto diversi e alternando pellicole cult ad altre considerate qualitativamente più dubbie. In occasione del suo 62mo compleanno, ricordiamo alcune delle sue interpretazioni più famose