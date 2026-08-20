Parish, Nicolas Cage protagonista del film thriller post-apocalittico

L'attore interpreterà uno degli ultimi sopravvissuti a un’apocalisse nucleare e combatterà contro un’orda di feroci cannibali Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Nicolas Cage interpreterà uno degli ultimi sopravvissuti a un’apocalisse nucleare e combatterà contro un’orda di feroci cannibali nel nuovo film thriller d’azione Parish. Come recita la sinossi ufficiale, la pellicola, ambientata 30 anni dopo l’apocalisse nucleare, vedrà l’attore nei panni di "un sopravvissuto indurito dalla vita, che è riuscito a rimanere in vita con i suoi cani da attacco altamente addestrati seguendo una regola inviolabile: non far mai varcare il cancello a nessuno. Questa regola lo ha tenuto in vita per tre decenni. Ma quando una donna disperata con un neonato in braccio appare fuori dal suo rifugio, Parish è costretto a scegliere tra la compassione e la sopravvivenza. La sua decisione espone il rifugio che ha impiegato anni a costruire e lo mette nel mirino di una banda di cannibali spietati che si avvicinano dalla terra desolata. Con il suo complesso super attrezzato sotto assedio e il suo passato che finalmente lo raggiunge, Parish è costretto a una brutale lotta per proteggere tutto ciò che gli è rimasto”. Lo sceneggiatore e regista Adam Sigal (già autore e regista della commedia thriller Nandor Fodor and the Talking Mongoose di Simon Pegg del 2023, nonché produttore del film di fantascienza Slingshot del 2024) firmerà il progetto, che dovrebbe iniziare le riprese in Minnesota nel mese di ottobre. Joel Shapiro di MagiCity Studios (Gunner e Killerman) produrrà il film insieme a Steven Tyler Sahlein (L’avvocato del diavolo). Mark Holder e Christine Holder produrranno per Wonder Street, mentre Concourse Media di Matthew Shreder sarà produttrice esecutiva e finanzierà il progetto insieme ad Archetype Media Finance. Il direttore della fotografia sarà il veterano David Tattersall (Star Wars: Episodi I, II e III, Il miglio verde, Tomb Raider e Air e Next, questi ultimi due entrambi con Nicolas Cage).

"IMPREVEDIBILITÀ E INTENSITÀ EMOTIVA" "Parish ha una portata e un prestigio che lo distinguono immediatamente dalla massa, con tutti gli ingredienti di un vero evento cinematografico", ha dichiarato Matthew Shreder, CEO di Concourse Media. "Nic Cage è un attore incredibile e senza paura, con un gruppo straordinario di cineasti al suo fianco, tutti impegnati a realizzare un thriller di sopravvivenza sofisticato, un evento cinematografico pensato per un pubblico globale”. Il produttore Joel Shapiro ha aggiunto: "Adam ha creato un mondo selvaggio, cinematografico e incredibilmente viscerale, ma ciò che ci ha attratto di Parish è stata l'umanità che si cela al di sotto. Nick Cage porta con sé un'imprevedibilità e un'intensità emotiva che lo rendono perfetto per questo personaggio. E costruire questo mondo insieme ad artisti come David Tattersall è incredibilmente emozionante. Stiamo affrontando questo progetto come un'esperienza cinematografica fin dalle fondamenta”. Approfondimento Spider-Noir, il cast della serie tv con Nicolas Cage. FOTO