Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso il nuovo video promozionale della serie live-action targata Marvel che arriverà in streaming il 27 maggio 2026. Il progetto, realizzato da Sony Pictures Television per Prime Video e MGM+, riporta l’attore premio Oscar nei panni di una versione alternativa dell’Uomo Ragno, dopo l’esperienza vocale nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo

Una New York cupa, segnata dal crimine e avvolta da un’atmosfera soffocante, tra ombre e misteri, fa da sfondo al ritorno di Nicolas Cage nell’universo di Spider-Man creato per la nuova serie tv live-action Spider-Noir, Nicolas Cage torna nell’universo Marvel.

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso il trailer finale di Spider-Noir (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), la nuova serie targata Marvel che arriverà in streaming il 27 maggio 2026. Il progetto, realizzato da Sony Pictures Television per Prime Video e MGM+, riporta l’attore premio Oscar nei panni di una versione alternativa dell’Uomo Ragno, dopo l’esperienza vocale nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo.

La produzione introduce una caratteristica stilistica destinata a distinguere nettamente la serie: il pubblico potrà infatti scegliere tra due differenti modalità di visione. Da una parte sarà disponibile “Authentic Black & White”, pensata per richiamare il linguaggio visivo e l’estetica dei grandi noir hollywoodiani del passato; dall’altra “True-Hue Full Color”, versione a colori dal taglio più contemporaneo e cinematografico. Per accompagnare questa scelta, sono stati diffusi due trailer distinti, ciascuno dedicato a una delle due modalità.

Ben Reilly e la New York degli anni Trenta

La vicenda di Spider-Noir si svolge nella New York degli anni Trenta e segue il percorso di Ben Reilly, investigatore privato ormai segnato da un dramma personale che ne ha compromesso la vita e la reputazione. In passato Ben Reilly era conosciuto come The Spider, unico supereroe della città, ma il tempo e gli eventi lo hanno trascinato lontano da quel ruolo.

L’equilibrio precario del protagonista viene spezzato dall’arrivo di un nuovo caso criminale, destinato a riportarlo dentro un vortice di violenza, segreti e regolamenti di conti. Il racconto si sviluppa attraverso atmosfere oscure, strade immerse nel fumo, ambientazioni dominate dalla criminalità organizzata e un tono molto più adulto rispetto alle tradizionali storie dedicate all’eroe Marvel.

Dal trailer emerge inoltre la presenza di una variante dei Sinister Six, qui rielaborati nella versione dei “Sinister Five”, gruppo che rappresenterà una delle principali minacce affrontate dal protagonista durante la stagione.

Il ritorno di Nicolas Cage

Per Nicolas Cage, Spider-Noir rappresenta anche una nuova collaborazione con Phil Lord e Christopher Miller, già coinvolti nella saga animata dedicata allo Spider-Verse e presenti anche in questo progetto come produttori esecutivi.

La serie live-action sceglie però una direzione differente rispetto ai film animati, privilegiando una forte impronta investigativa e recuperando suggestioni tipiche del cinema noir degli anni Quaranta. L’elemento supereroistico si intreccia così con una narrazione da detective story, costruita attorno a ombre, corruzione e ambiguità morali.

Il cast tra alleati e criminali

Accanto a Nicolas Cage, in Spider-Noir compare un gruppo di interpreti che dà vita ai personaggi centrali della storia. Lamorne Morris interpreta Robbie Robertson, giornalista freelance e alleato di Ben Reilly, mentre Li Jun Li veste i panni di Cat Hardy, enigmatica cantante di nightclub coinvolta in una pericolosa rete criminale. Karen Rodriguez interpreta invece Janet, segretaria fidata del protagonista.

Sul fronte degli antagonisti, Brendan Gleeson assume il ruolo del boss mafioso Silvermane. Abraham Popoola interpreta Lonnie Lincoln, conosciuto anche come Tombstone, mentre Jack Huston dà volto a Flint Marko, futura incarnazione di Sandman.

Completano il cast Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Amanda Schull e Andrew Caldwell, che nella serie interpreterà Dirk Leydon/Megawatt.