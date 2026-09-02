Dopo il successo internazionale de La verità sul caso Harry Quebert, anche L’enigma della camera 622 si prepara a diventare una serie televisiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso Joël Dicker, confermando che il suo thriller del 2020 sarà adattato per Prime Video, che continua così a puntare sull’universo narrativo dello scrittore svizzero. Il romanzo, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e diventato uno dei suoi maggiori bestseller, è un giallo costruito come un grande gioco di specchi tra realtà e finzione, destinato ora a una trasposizione seriale.