In un'intervista al sito Deadline Whiterspoon ha aggiunto: “Non potrei essere più entusiasta di così per questa serie. I fan scopriranno come Elle Woods affrontava la vita durante l’adolescenza, con quella personalità inconfondibile e quell’ingegno che conosciamo bene”. Ai microfoni del Tonight Show di Jimmy Fallon, nel gennaio 2025, l'attrice ha confidato che l'ispirazione di raccontare la Elle Woods da adolescente è arrivata guardando il personaggio di Mercoledì Addams, dell'omonima serie Netflix. "L’ho adorata, ho visto ogni episodio. Ho pensato: dobbiamo raccontare Elle Woods al liceo. Volevo sapere chi fosse prima dell’università, cosa pensasse. Gli sceneggiatori hanno presentato un’idea brillante e ora Amazon sta realizzando la serie", aveva detto.

A dare il volto alla giovanissima Woods è la venticinquenne Lexi Minetree, al suo debutto come protagonista. Spetterà a lei portare gli spettatori dentro una scuola superiore di Seattle degli anni Novanta, molto prima che la bionda "per eccellenza" diventasse l'ambiziosa studentessa di Legge in cerca di rivalsa. Come dichiarato da Witherspoon, che figura tra i produttori esecutivi della serie, il prequel si propone di rivelare come Elle Woods "si muoveva nel suo mondo da adolescente con la sua personalità e ingegnosità uniche” in un modo che solo lei “avrebbe potuto fare". Nel 1995 Woods è una studentessa di liceo alle prese con amicizie complicate, relazioni amorose proibite, insicurezze e un look sui generis che come sempre farà discutere.

Oltre a Reese Witherspoon e alla creatrice Laura Kittrell, tra i produttori esecutivi figura anche Amanda Brown, autrice del romanzo Legally Blonde: uscito nel 2001, ha ispirato il primo film diretto da Robert Luketic. Visto il successo, nel 2003 l'attrice, che tre anni più tardi conquisterà il Premio Oscar per il ruolo da protagonista in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, è tornata a vestire i panni di Elle Woods nel sequel Una bionda in carriera. Il personaggio si basa sulla donna amante del rosa e apparentemente superficiale che dopo essere stata lasciata dal fidanzato si riscatta attraverso lo studio senza però rinunciare al suo stile eccentrico. Woods ha ispirato altre produzioni. Nel 2007 il franchise Legally Blonde è approdato come musical a Broadway e in Italia è stato messo in scena a partire dalla stagione teatrale 2022-23.

LA RICERCA DELLA PROTAGONISTA

Sin dall'annuncio, nell'aprile del 2024, della serie prodotta da Marc Platt, Lauren Neustadter e Lauren Kisilevsky, Witherspoon si è fatta promotrice di un vero e proprio casting alla ricerca della "nuova" Elle Woods. "Dovevo trovare una ragazza che interpretasse una versione giovane di me. Ho visto tantissimi video, ed è stato bellissimo. Sono tutte bravissime, ed è questo che ha reso la scelta così difficile", ha dichiarato l'attrice nell'intervista a Jimmy Fallon. Su Instagram è stata lei stessa ad annunciare a Lexi Minetree che la scelta era ricaduta su di lei. "Vi presento la nuova Elle Woods. Dopo tantissimi provini, l’abbiamo finalmente trovata", ha scritto nella didascalia. Minetree si era già fatta notare per i ruoli nella serie Law & Order: Unità vittime speciali e nella docuserie Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud. Come riportato in un comunicato di Amazon News, l'attrice ha parlato di un "sogno che si avvera". "Conoscere Lexi Minetree e vederla calarsi negli iconici panni di Elle è stata una delle esperienze più gratificanti della mia carriera. I temi della gentilezza, dell’autenticità e della fiducia in sé stessi credo risuoneranno con i fan storici e una nuova generazione di spettatori”, ha dichiarato l'ex bionda di Harvard.

L’ultimo ruolo di James Van Der Beek

Oltre a Lexi Minetree, il cast annovera tra gli altri June Diane Raphael e Tom Everett Scott nei panni rispettivamente di Eva e Wyatt Woods, genitori di Elle. La madre in particolare viene descritta come "impeccabile, pragmatica e concentrata sull'immagine perfetta". Chandler Kinney, Gabrielle Policano e Jacob Moskovitz recitano nei ruoli di Kimberly, Liz e Miles. Tra i personaggi ricorrenti figura poi Dean Wilson, interpretato da James Van Der Beek. Si tratta dell’ultimo ruolo ricoperto dall'attore protagonista, negli anni Novanta, della popolare serie Dawson Creek prima della sua scomparsa, a 48 anni, l’11 febbraio 2026 a causa di un tumore al colon.