La serie debutterà sulla piattaforma il 1° luglio 2026 e ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione prima ancora di andare in onda

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di Elle, la serie prequel de La rivincita delle bionde che racconterà gli anni del liceo di Elle Woods, il personaggio reso iconico da Reese Witherspoon nel film del 2001. La serie - che debutterà sulla piattaforma il 1° luglio 2026 e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick - ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione prima ancora di andare in onda.

La trama di Elle

Il teaser si apre nella Bel-Air del 1995: una Elle Woods ancora adolescente si prepara per la giornata nella sua solita maniera glamour, tra pager, trucco e profumo, convinta di avere tutto quello che potrebbe desiderare. La serenità dura poco: durante la festa di compleanno in piscina, il padre Wyatt le comunica di doversi trasferire per lavoro a Seattle. L'intera famiglia sarà dunque costretta a trasferirsi dalla soleggiata California alla piovosa città del Pacifico nordoccidentale.

Il primo giorno di scuola è uno choc: Elle si ritrova visibilmente fuori posto, circondata da compagni in flanella scura mentre lei sfoggia un abito rosa acceso e un ombrello coordinato. La prima stagione la segue in questo nuovo contesto, tra amicizie complicate, una storia d'amore proibita e scelte di stile discutibili, mentre il legame con la madre diventa il suo punto di riferimento. Nel finale del teaser compare anche Bruiser, il celebre chihuahua della serie originale.

Il cast

A interpretare Elle Woods è Lexi Minetree, al suo primo ruolo da protagonista assoluta dopo piccole apparizioni in Law & Order: SVU e in alcuni film televisivi. June Diane Raphael è la madre Eva, Tom Everett Scott il padre Wyatt. La serie è creata da Laura Kittrell, già dietro Insecure, con Caroline Dries di The Vampire Diaries tra i produttori esecutivi. Reese Witherspoon produce tramite la sua società Hello Sunshine, insieme a Lauren Neustadter, Amanda Brown e Marc Platt. I primi due episodi sono diretti da Jason Moore, già regista di Pitch Perfect. Elle sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2026. Il rinnovo anticipato per la seconda stagione segnala la grande fiducia della piattaforma nel progetto, che punta a intercettare sia i fan storici del film originale sia un pubblico più giovane.